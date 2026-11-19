STABIO
Con il carico di cocaina al confine: arrestato un 32enne
Il cittadino macedone, residente in Italia, è stato fermato al valico di Stabio Gaggiolo. La droga era nascosta nell'auto con targhe italiane.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Con il carico di cocaina al confine: arrestato un 32enne
Il cittadino macedone, residente in Italia, è stato fermato al valico di Stabio Gaggiolo. La droga era nascosta nell'auto con targhe italiane.
STABIO - Viaggiava a bordo di un'auto con targhe italiane, con circa 3,6 chili di cocaina nascosti nel veicolo. Un 32enne cittadino macedone, residente in Italia, è stato arrestato lunedì al valico di Stabio Gaggiolo, mentre tentava di entrare in Svizzera.
Durante un controllo alla frontiera, i collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno perquisito la vettura, rinvenendo la droga. L'uomo è stato quindi interrogato e arrestato dagli agenti della Polizia cantonale.
Come comunicato dal Ministero pubblico, dalla Polizia cantonale e dall'UDSC, il 32enne è sospettato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.
L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.
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