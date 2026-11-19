Il parco giochi Costa si rifà il look
Lo spazio dedicato a bambini e famiglie è stato rinnovato e ospita ora nuove strutture in legno e percorsi di equilibrio e arrampicata
Lo spazio dedicato a bambini e famiglie è stato rinnovato e ospita ora nuove strutture in legno e percorsi di equilibrio e arrampicata
MORBIO INFERIORE - Altalene, percorsi di equilibrio e arrampicata, strutture in legno proveniente dai boschi del Mendrisiotto. Il parco giochi Costa di Morbio Inferiore ha cambiato volto e ha riaperto al pubblico dopo un intervento di riqualificazione che punta a coniugare divertimento, sostenibilità e socialità.
Il rinnovamento, promosso dal Comune nell'ambito delle politiche di rinverdimento urbano, ha trasformato l'area in uno spazio ricreativo pensato non soltanto per i più piccoli, ma anche per le famiglie e le diverse generazioni. Un luogo dove giocare, muoversi e trascorrere del tempo all'aria aperta, a contatto con la natura.
Giochi in legno dei boschi del Mendrisiotto
La particolarità dell'intervento sta soprattutto nella scelta dei materiali. Tutte le nuove strutture sono state realizzate con legno di robinia indigena, proveniente direttamente dai boschi della regione. Il materiale è stato scortecciato e levigato a mano, sfruttandone la naturale resistenza agli agenti atmosferici senza ricorrere a trattamenti chimici potenzialmente inquinanti.
Tra le novità spiccano le altalene, una torretta con scivolo, una rampa d'arrampicata e un percorso di equilibrio. Attrezzature progettate per stimolare le capacità motorie, la coordinazione e l'equilibrio dei bambini, offrendo diverse possibilità di gioco e movimento.
Attenzione anche alla sicurezza
Secondo quanto comunicato dal Municipio, tutte le strutture rispettano le direttive dell'Ufficio prevenzione infortuni. I nuovi giochi sono stati inoltre sottoposti a collaudo prima della riapertura al pubblico.
Con il completamento dei lavori, il Comune restituisce così alla popolazione uno spazio verde rinnovato, invitando bambini, genitori e nonni a riscoprire il parco Costa come luogo di incontro e condivisione.