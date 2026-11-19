Giochi in legno dei boschi del Mendrisiotto

La particolarità dell'intervento sta soprattutto nella scelta dei materiali. Tutte le nuove strutture sono state realizzate con legno di robinia indigena, proveniente direttamente dai boschi della regione. Il materiale è stato scortecciato e levigato a mano, sfruttandone la naturale resistenza agli agenti atmosferici senza ricorrere a trattamenti chimici potenzialmente inquinanti.

Tra le novità spiccano le altalene, una torretta con scivolo, una rampa d'arrampicata e un percorso di equilibrio. Attrezzature progettate per stimolare le capacità motorie, la coordinazione e l'equilibrio dei bambini, offrendo diverse possibilità di gioco e movimento.