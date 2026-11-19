Il primo album, pubblicato un paio d'anni fa, si intitolava "Late Bloomer": «Sono io il late bloomer, perché ho cominciato così tardi. Però dico sempre: it's never too late». Rush studia e suona da sedici anni: «Un bel giorno mi sono reso conto che ero migliorato al punto che mi è venuta spontanea la voglia di provare a comporre e registrare. E da lì non mi sono fermato».