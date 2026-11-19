«Il mondo brucia, ma guardiamo le scarpe firmate»
Jack Rush racconta a TioTalk "Chic Apocalypse", il suo secondo album
Jack Rush racconta a TioTalk "Chic Apocalypse", il suo secondo album
SAVOSA - Si chiama Victor Rush, ma i fan lo conoscono come Jack Rush. Statunitense d'origine, vive a Lugano da una vita e il 5 novembre ha pubblicato il suo secondo album, "Chic Apocalypse": pop rock classico, melodico e pieno di chitarre, presentato nell'ultima puntata di Tio Talk.
«In verità non è un concept album», spiega. «È una collezione di canzoni che tratta diversi temi. Quello che le unisce è il genere e il suono, che è sempre il mio: rock un po' ondeggiante».
Il titolo arriva dal brano che considera il più urgente: «Parla un po' di quello che sta succedendo nel mondo adesso, di questa situazione un po' distopica. È il mio modo di deridere la società che cerca di fare bella figura con il lusso e con questa ossessione di fare performance sui social, mentre nel mondo stanno succedendo un sacco di cose molto gravi».
Nel mirino c'è solo la società, ma senza auto-assoluzioni: «C'è una frase dove faccio riferimento a una delle mie canzoni d'estate, Lovely Summer, e dico: il mondo sta bruciando, però have a lovely summer. Non mi chiamo fuori dall'ipocrisia del momento. Ci sono anch'io in questo».
Musicalmente è, come detto, un disco con forte presenza di chitarre. Le influenze cambiano a seconda del mood: «Quelli un po' più spinti sono ispirati più da Pixies, Weezer, mentre quelli più melodici sono più stile Mac DeMarco, Neil Young, anche James Taylor, e ovviamente Beatles».
Il risultato resta riconoscibile: «Il mio rock è un rock melodico, di sicuro». Rispetto al debutto, «i brani sono un po' più spinti rispetto al primo». Per "Chic Apocalypse" si è affidato a Neihardt, al secolo Davide Joerg, «un giovane produttore molto bravo qui a Lugano».
Il primo album, pubblicato un paio d'anni fa, si intitolava "Late Bloomer": «Sono io il late bloomer, perché ho cominciato così tardi. Però dico sempre: it's never too late». Rush studia e suona da sedici anni: «Un bel giorno mi sono reso conto che ero migliorato al punto che mi è venuta spontanea la voglia di provare a comporre e registrare. E da lì non mi sono fermato».
Sulla scena musicale è arrivato prima suo figlio Giordano, in arte Tatum Rash, tra gli artisti più noti della scena ticinese. «Un po' gli ho trasmesso io la passione per la musica», racconta il padre. «Ho cominciato a introdurgli diversi musicisti che piacciono a me. Io invece nel frattempo ho fatto una famiglia, ho lavorato».
Quello che non ci sarà, purtroppo, sono i concerti. «Dal vivo non riesco più a fare, purtroppo, perché sto perdendo l'udito un po' alla volta: anche solo fare le prove, per tre giorni dopo sono stordito dal rumore. Per salvare quello che mi resta, se voglio continuare a registrare non riesco più a fare live. Che è un peccato».
Accanto alla musica propria, Rush porta avanti Rattler, nato dieci anni fa come blog musicale e diventato poi etichetta: «Avevo già un paio di amici musicisti che mi chiedevano se mi interessava fare anche da label». Il nome significa sonaglio, «sonaglio per artisti emergenti». Oggi segue diversi gruppi, soprattutto locali, tra cui gli Haara e i Van Couver.