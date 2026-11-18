Tra i 150 prodotti degustati nella categoria lattiero-casearia, a conquistare il Prix d'Excellence è stato il Formaggio d'Alpe Ticinese DOP dell'Alpe Fortunei, prodotto da Danilo Peter e affinato da Cetra Alimentari SA. Oltre alla medaglia d'oro, il formaggio ticinese ha ottenuto il riconoscimento di migliore prodotto della categoria, distinguendosi per gli aromi alpini, la finezza della pasta e la persistenza del gusto.

Ma Fortunei non è stato l'unico protagonista ticinese della competizione. Le giurie hanno assegnato altre due medaglie d'oro ai formaggi degli alpeggi Stabiello e Fieudo, due argenti a Pian Segno e Pian Laghetto e tre bronzi a Sfille, Campo la Torba e Croce Lucomagno.