Il Ticino conquista l'Europa a colpi di formaggio
Dai Mondiali in Spagna ai concorsi svizzeri, le specialità dei nostri alpeggi fanno il pieno di medaglie. E c'è un ticinese che viene incoronato il migliore della sua categoria.
Dai Mondiali in Spagna ai concorsi svizzeri, le specialità dei nostri alpeggi fanno il pieno di medaglie. E c'è un ticinese che viene incoronato il migliore della sua categoria.
CANTONE - Otto medaglie e un prestigioso Prix d’Excellence al concorso internazionale dei prodotti alpini, tredici riconoscimenti ai World Cheese Awards e diversi premi agli Swiss Cheese Awards. È un autunno di successi per i formaggi ticinesi, che tra ottobre e novembre 2026 si sono distinti in tre importanti competizioni nazionali e internazionali. A brillare sono soprattutto le produzioni d'alpeggio, ma non mancano le soddisfazioni per le specialità del Caseificio dimostrativo del Gottardo di Airolo.
Il miglior formaggio alpino arriva dall'Alpe Fortunei
Il riconoscimento più prestigioso è arrivato da Stans, nel Canton Nidvaldo, dove dal 6 all'8 novembre si è svolto ALP '26 – International Alpine Food Contest. La manifestazione ha messo a confronto specialità dell'arco alpino, con prodotti provenienti da Svizzera, Austria, Francia, Liechtenstein, Slovenia e Italia.
Tra i 150 prodotti degustati nella categoria lattiero-casearia, a conquistare il Prix d'Excellence è stato il Formaggio d'Alpe Ticinese DOP dell'Alpe Fortunei, prodotto da Danilo Peter e affinato da Cetra Alimentari SA. Oltre alla medaglia d'oro, il formaggio ticinese ha ottenuto il riconoscimento di migliore prodotto della categoria, distinguendosi per gli aromi alpini, la finezza della pasta e la persistenza del gusto.
Ma Fortunei non è stato l'unico protagonista ticinese della competizione. Le giurie hanno assegnato altre due medaglie d'oro ai formaggi degli alpeggi Stabiello e Fieudo, due argenti a Pian Segno e Pian Laghetto e tre bronzi a Sfille, Campo la Torba e Croce Lucomagno.
Il bilancio per i formaggi affinati da Cetra Alimentari è dunque di otto medaglie e un Prix d'Excellence, un risultato che mette in evidenza la qualità delle produzioni degli alpeggi ticinesi.
Agli Swiss Cheese Awards premiato anche l'Alpe Manegorio
La serie di riconoscimenti era cominciata in ottobre a Friburgo, in occasione degli Swiss Cheese Awards, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al settore caseario.
La competizione ha riunito 1.177 formaggi, valutati da una giuria composta da 203 esperti svizzeri e stranieri. In questo contesto, il Formaggio d'Alpe Ticinese DOP dell'Alpe Manegorio, prodotto da Danilo Della Giustina, ha conquistato il primo posto nella propria categoria.
Altri tre formaggi d'alpe ticinesi hanno ricevuto un diploma: Fortunei, Fieudo e Campo la Torba.
Le soddisfazioni non si sono limitate alle produzioni alpestri. Anche il Caseificio dimostrativo del Gottardo SA di Airolo ha ottenuto due riconoscimenti, grazie alla Formaggella a crosta grigia e al Merlottino. Entrambi i prodotti sono realizzati dal gruppo di produzione guidato dall'ingegnere alimentare e casaro Jonathan Guidotti.
Tredici medaglie ai Mondiali del formaggio in Spagna
La conferma del valore delle produzioni ticinesi è arrivata pochi giorni dopo, il 12 novembre, a Córdoba, in Spagna, in occasione dei World Cheese Awards.
Le dimensioni della competizione danno la misura del risultato: 5.330 formaggi provenienti da 45 Paesi, sottoposti al giudizio di 270 esperti. In questo confronto internazionale, le produzioni ticinesi rappresentate dal Caseificio dimostrativo del Gottardo, da Cetra Alimentari e dal Consorzio Eccellenze Alpestri hanno conquistato complessivamente tredici medaglie.
Dieci riconoscimenti sono andati ai formaggi d'alpe affinati da Cetra Alimentari in collaborazione con il Consorzio Eccellenze Alpestri.
La medaglia d'oro è stata assegnata al formaggio dell'Alpe Croce Lucomagno. Sei le medaglie d'argento, conquistate da Cadonigo, Cioss Prato, Fortunei, Pian Laghetto, Pian Segno e Prato-Ambri. Tre, invece, i bronzi, ottenuti da Pontino, Sorescia e Stabiello.
Un risultato che conferma la competitività delle produzioni d'alpeggio ticinesi anche su scala mondiale, in una manifestazione che riunisce migliaia di specialità casearie di provenienze diverse.
Altre tre medaglie sono finite ad Airolo, al Caseificio dimostrativo del Gottardo. Il Grottino ha conquistato l'argento, mentre il Gottardo Grotta e il Merlottino si sono aggiudicati il bronzo.
Per il caseificio le distinzioni ottenute in Spagna si aggiungono così a quelle degli Swiss Cheese Awards, premiando il lavoro del gruppo di produzione e la qualità delle specialità realizzate ad Airolo, dove l'attività casearia rappresenta anche un elemento dell'offerta turistica regionale.
Dagli alpeggi alle cantine di affinamento
Dietro i riconoscimenti ottenuti nei tre concorsi c'è una filiera che coinvolge allevatori, famiglie degli alpeggi, casari e affinatori. Un lavoro che inizia sui pascoli di montagna, prosegue con la trasformazione del latte e si completa con la maturazione delle forme.
Un ruolo importante è svolto da Cetra Alimentari SA, che si occupa dell'affinamento dei formaggi d'alpe nelle proprie strutture di Mezzovico. Qui, grazie a un ambiente a microclima controllato, le forme possono maturare sviluppando le caratteristiche legate ai diversi territori di origine.
La collaborazione tra i produttori alpestri, Cetra Alimentari e il Consorzio Eccellenze Alpestri si inserisce in un progetto di sviluppo regionale dedicato alla valorizzazione del Formaggio d'Alpe Ticinese DOP.
L'iniziativa, promossa dal Consorzio Eccellenze Alpestri e sostenuta dal Cantone e dalla Confederazione, punta a rafforzare il valore delle produzioni locali e a creare nuove opportunità economiche per il settore alpestre.
I premi conquistati tra ottobre e novembre rappresentano così un riconoscimento per l'intera filiera, dagli allevatori agli affinatori, e contribuiscono a far conoscere anche fuori dai confini cantonali le specialità casearie e le tradizioni delle montagne ticinesi.