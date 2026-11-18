Le criticità ambientali e paesaggistiche

Il progetto riguarda diversi interventi lungo il tratto autostradale N2 tra Melano e Mendrisio, tra cui il sistema di trattamento delle acque stradali (SABA), l'ampliamento del viadotto Lenaccio, la realizzazione di pareti foniche e alcuni edifici tecnici.

Secondo i servizi cantonali consultati, in particolare la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e l'Ufficio della natura e del paesaggio, la documentazione presenta lacune rilevanti.