MeMe, per il Governo è no
Il Consiglio di Stato boccia il progetto autostradale Mendrisio-Melano. Nel mirino le lacune ambientali e paesaggistiche e i problemi di viabilità durante i lavori.
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato esprime parere negativo sul progetto autostradale Mendrisio-Melano (MeMe). A preoccupare il Governo ticinese sono soprattutto le lacune nella valutazione dell'impatto ambientale, nella protezione dal rumore e nell'inserimento paesaggistico delle opere previste. Una bocciatura che, precisa l'Esecutivo, non rappresenta però un'opposizione di principio all'ammodernamento dell'infrastruttura.
La presa di posizione è stata trasmessa il 10 novembre alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), nell'ambito della procedura federale di approvazione dei piani. Il Cantone dà così seguito alla risoluzione approvata dal Gran Consiglio lo scorso 5 ottobre, presentata da Andrea Rigamonti, Ivo Durisch e cofirmatari, che chiedeva una posizione cantonale forte e coordinata sul progetto.
Le criticità ambientali e paesaggistiche
Il progetto riguarda diversi interventi lungo il tratto autostradale N2 tra Melano e Mendrisio, tra cui il sistema di trattamento delle acque stradali (SABA), l'ampliamento del viadotto Lenaccio, la realizzazione di pareti foniche e alcuni edifici tecnici.
Secondo i servizi cantonali consultati, in particolare la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e l'Ufficio della natura e del paesaggio, la documentazione presenta lacune rilevanti.
Le principali riguardano la valutazione dell'impatto ambientale, le misure di protezione fonica, l'inserimento delle nuove opere nel paesaggio, l'utilizzo del territorio e la valorizzazione delle rive. Il Governo ritiene inoltre necessario un migliore coordinamento con il progetto PoLuMe.
Il nodo della viabilità a Melano
Un altro problema riguarda la gestione del traffico durante i lavori. Nella prolungata fase di cantiere è infatti previsto il restringimento della strada cantonale P2 a Melano a una sola corsia, con circolazione alternata regolata da un semaforo.
Una soluzione che, secondo il Consiglio di Stato, provocherebbe problemi di viabilità «non accettabili». Il Governo riconosce tuttavia che questa criticità potrebbe probabilmente essere risolta.
«Non siamo contrari al risanamento»
L'Esecutivo condivide le preoccupazioni espresse dal Parlamento cantonale e chiede che le autorità federali tengano pienamente conto delle osservazioni formulate, a tutela della popolazione, dell'ambiente, del paesaggio e del territorio del Mendrisiotto.
Il parere negativo non equivale però a un rifiuto dell'intervento. Il Consiglio di Stato riconosce infatti che l'infrastruttura autostradale necessita di un ammodernamento per adeguarsi agli attuali standard normativi e di sicurezza.
La richiesta alla Confederazione è piuttosto quella di aprire un confronto con il Cantone e i Comuni interessati per migliorare il progetto, trovando un equilibrio tra le esigenze di mobilità, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e la protezione dell'ambiente e del territorio.