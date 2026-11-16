«Lara, papà sta arrivando»: gli ultimi giorni di Robert Enke raccontati dalla moglie
Sono passati poco più di 17 anni dal suicidio del portiere tedesco. Sua moglie Teresa racconta come si sono svolti gli ultimi giorni.
Sono passati poco più di 17 anni dal suicidio del portiere tedesco. Sua moglie Teresa racconta come si sono svolti gli ultimi giorni.
CALCIO - Sono passati 17 anni, ma quei ricordi fanno ancora male. Un ultimo bacio, un ultimo abbraccio e parole che sembravano annunciare un futuro migliore. Teresa Enke, vedova dell'ex portiere della nazionale tedesca Robert Enke, era convinta che suo marito stesse finalmente meglio. Non poteva immaginare cosa stesse realmente vivendo. Nel podcast «Wie geht’s? Mit Robin Gosens», la donna ha ripercorso gli ultimi giorni di vita del marito, morto suicida il 10 novembre 2009, a soli 32 anni.
In particolare, Teresa ricorda con emozione l'ultima sera trascorsa insieme. Robert l'aveva abbracciata, baciata e le aveva detto di amarla. «Ho pensato che ora sarebbe andata meglio», racconta. Il portiere dell'Hannover 96 e della nazionale tedesca soffriva da tempo di depressione. Una malattia che, nonostante una carriera sportiva di successo, lo aveva portato a combattere una battaglia interiore di cui pochissime persone erano a conoscenza.
L'ultimo saluto alla figlia Lara
Uno dei passaggi più toccanti della testimonianza riguarda la figlia Lara, morta nel 2006, a soli due anni, a causa di una malattia cardiaca. Secondo quanto raccontato da Teresa, prima di togliersi la vita Robert avrebbe visitato un'ultima volta la tomba della bambina. Su un cuore posto sulla lapide avrebbe lasciato un messaggio: «Lara, papà sta arrivando». Parole che, a distanza di 17 anni, restituiscono la dimensione del dolore vissuto dall'ex calciatore.
Il 10 novembre 2009, giorno della sua morte, Enke aveva salutato la moglie dicendole che sarebbe andato ad allenarsi. Ma all'allenamento non si presentò mai. Soltanto quella sera, quando Teresa contattò l'Hannover 96 per chiedere informazioni, si rese conto che qualcosa non andava. Poche ore dopo sarebbe arrivata la tragica notizia.
L'impegno contro la depressione
Dal 2010 Teresa Enke si dedica alla Robert-Enke-Stiftung, la fondazione che porta il nome del marito e che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla depressione e di sostenere le famiglie con bambini affetti da malattie cardiache. Un impegno che ha contribuito a cambiare il modo in cui la salute mentale viene affrontata nel mondo dello sport. L'ex calciatore Martin Amedick ha sottolineato come il lavoro della fondazione abbia avuto un ruolo decisivo nel rendere possibile parlare apertamente di queste malattie anche nello sport professionistico. Tra i risultati concreti figura inoltre il caso di un giovane giocatore della Jugend-Bundesliga che, grazie all'intervento della fondazione, ha potuto ricevere rapidamente il sostegno necessario.
Dove trovare aiuto
In Svizzera, chi attraversa un momento di difficoltà psicologica può rivolgersi alla linea di ascolto Telefono Amico, al numero 143. Per bambini e giovani è disponibile la consulenza di Pro Juventute al 147. Ulteriori informazioni e sostegno sono offerti da Pro Mente Sana (0848 800 858).