«Lara, papà sta arrivando»: gli ultimi giorni di Robert Enke raccontati dalla moglie

CALCIO - Sono passati 17 anni, ma quei ricordi fanno ancora male. Un ultimo bacio, un ultimo abbraccio e parole che sembravano annunciare un futuro migliore. Teresa Enke, vedova dell'ex portiere della nazionale tedesca Robert Enke, era convinta che suo marito stesse finalmente meglio. Non poteva immaginare cosa stesse realmente vivendo. Nel podcast «Wie geht’s? Mit Robin Gosens», la donna ha ripercorso gli ultimi giorni di vita del marito, morto suicida il 10 novembre 2009, a soli 32 anni.