Boteli non segna più, Yakin lo sprona: «Sta a lui uscire dal tunnel»

«C'è stato un enorme hype attorno a lui»

Quel momento magico, però, sembra essersi interrotto. Dal 6 ottobre, nelle tre partite disputate con il Sion, Boteli non ha messo lo zampino in alcuna rete. Anche in Nazionale ha trovato poco spazio: dopo il debutto del 26 settembre contro la Macedonia del Nord, ha collezionato altre due presenze, per un totale di appena 37 minuti, senza segnare. Contro la Slovenia, a Maribor, è poi arrivata l'esclusione dalla lista dei convocati. «C'è stato un enorme hype attorno a lui prima dell'ultimo raduno», ha ricordato Yakin. «E ora fa parte del percorso anche il fatto che ci sia un momento di crisi e che manchi la fortuna, per un giovane giocatore la cui carriera è decollata rapidamente».

Il dialogo con il commissario tecnico

Interpellato da 20 Minuten dopo lo 0-0 contro la Slovenia sul futuro dell'attaccante in vista della conclusione della Nations League, Yakin non si è sbilanciato su un suo eventuale impiego. Ha preferito sottolineare l'importanza di stare vicino al giocatore, anche in vista della sfida contro la Scozia a San Gallo. «Penso che sia importante comunicare bene con lui. E con lui abbiamo già avuto due o tre buoni colloqui», ha spiegato. Secondo il CT, le difficoltà sotto porta sarebbero soprattutto una questione mentale: «Manca la spensieratezza, perché da allora non ha più segnato». Per questo considera fondamentale che Boteli continui ad allenarsi e a confrontarsi con il gruppo della Nazionale.