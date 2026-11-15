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Boteli non segna più, Yakin lo sprona: «Sta a lui uscire dal tunnel»

Il giovane attaccante del Sion si è dovuto accomodare in tribuna contro la Slovenia. Il CT: «Deve ritrovarsi e ritrovare la spensieratezza».
Boteli non segna più, Yakin lo sprona: «Sta a lui uscire dal tunnel»
Toto Marti/Blick/freshfocus
Il ct della Nati Murat Yakin e Winsley Boteli nel ritiro di Belek: all’epoca l’attaccante era al settimo cielo.
di 20min.ch | Sebastian Rieder
Boteli non segna più, Yakin lo sprona: «Sta a lui uscire dal tunnel»
Il giovane attaccante del Sion si è dovuto accomodare in tribuna contro la Slovenia. Il CT: «Deve ritrovarsi e ritrovare la spensieratezza».
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SAN GALLO - Da protagonista a spettatore in tribuna nel giro di poche settimane. Winsley Boteli sta vivendo un periodo complicato dopo un inizio di stagione che lo aveva rapidamente portato sotto i riflettori. Il 20enne attaccante del Sion, escluso dalla lista dei convocati per lo 0-0 della Svizzera contro la Slovenia, non riesce più a trovare la via del gol. Una situazione che preoccupa anche il commissario tecnico Murat Yakin, deciso a sostenere il giovane talento, ma senza risparmiargli un richiamo alle sue responsabilità.

Fino alla fine di settembre, tutto sembrava sorridere a Boteli. «Attualmente sono davvero in una dinamica estremamente positiva e mi sento come se potessi segnare da qualsiasi posizione», aveva dichiarato l'attaccante. Lo stesso Yakin aveva scherzato sulle sue doti realizzative: «Segna persino dal parcheggio». A giustificare tanto entusiasmo c'erano numeri impressionanti: 13 gol e cinque assist nelle prime 15 partite ufficiali con il Sion, tra qualificazioni di Conference League e Super League. Durante il suo primo raduno con la Nazionale maggiore, a Belek, Boteli si era persino mostrato fiducioso sulle possibilità del Sion di conquistare il titolo: «Sì, perché no?».

«C'è stato un enorme hype attorno a lui»
Quel momento magico, però, sembra essersi interrotto. Dal 6 ottobre, nelle tre partite disputate con il Sion, Boteli non ha messo lo zampino in alcuna rete. Anche in Nazionale ha trovato poco spazio: dopo il debutto del 26 settembre contro la Macedonia del Nord, ha collezionato altre due presenze, per un totale di appena 37 minuti, senza segnare. Contro la Slovenia, a Maribor, è poi arrivata l'esclusione dalla lista dei convocati. «C'è stato un enorme hype attorno a lui prima dell'ultimo raduno», ha ricordato Yakin. «E ora fa parte del percorso anche il fatto che ci sia un momento di crisi e che manchi la fortuna, per un giovane giocatore la cui carriera è decollata rapidamente».

Il dialogo con il commissario tecnico
Interpellato da 20 Minuten dopo lo 0-0 contro la Slovenia sul futuro dell'attaccante in vista della conclusione della Nations League, Yakin non si è sbilanciato su un suo eventuale impiego. Ha preferito sottolineare l'importanza di stare vicino al giocatore, anche in vista della sfida contro la Scozia a San Gallo. «Penso che sia importante comunicare bene con lui. E con lui abbiamo già avuto due o tre buoni colloqui», ha spiegato. Secondo il CT, le difficoltà sotto porta sarebbero soprattutto una questione mentale: «Manca la spensieratezza, perché da allora non ha più segnato». Per questo considera fondamentale che Boteli continui ad allenarsi e a confrontarsi con il gruppo della Nazionale.

«Cosa fa lui per uscire di nuovo dal tunnel?»
Il sostegno di Yakin, però, non significa concedere un trattamento di favore. Il commissario tecnico si aspetta che il giovane attaccante faccia la sua parte per superare il momento difficile. «Nei prossimi tre, quattro mesi dipende anche da lui: cosa fa lui per uscire di nuovo dal tunnel?», ha dichiarato. Yakin sa bene che, in questa fase della carriera, anche le occasioni più brevi possono essere importanti: «Ogni minuto, non importa quanti siano, in cui scende in campo, può essere prezioso per lui». La sfida per Boteli è ora ritrovare quella leggerezza che, fino a poche settimane fa, gli permetteva di segnare con impressionante regolarità.

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