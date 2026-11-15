Zverev parte con il piede giusto alle ATP Finals
A Torino il numero 1 al mondo ha dominato lo spagnolo Rafael Jodar nel primo incontro del torneo.
TORINO - Esordio senza particolari difficoltà per Alexander Zverev alle ATP Finals. Il numero uno mondiale ha dominato lo spagnolo Rafael Jodar, imponendosi per 6-4 6-4 in un'ora e 27 minuti di gioco.
Il tedesco è stato particolarmente solido alla battuta, mettendo a segno 10 ace e vincendo l'86% dei punti sulla prima palla di servizio. Zverev non è mai stato realmente impensierito dall'avversario, che aveva già battuto in tre set al Roland-Garros di quest'anno, prima di conquistare il titolo a Parigi.
Nel primo set, Zverev ha piazzato il break decisivo sul 3-3, dovendo però annullare due palle break al momento di servire per il parziale. Anche nel secondo set al tedesco è bastato un solo break per chiudere i conti.
Con questa vittoria, Zverev si porta in testa al gruppo "McEnroe", di cui fanno parte anche il francese Arthur Fils (ATP 7) e lo statunitense Ben Shelton (ATP 4), attesi in campo questa sera per il loro confronto diretto.