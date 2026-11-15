Anche Manuel Akanji saluta il ritiro della Nati

Il giocatore dell'Inter lascerà infatti il «raduno della squadra nazionale questo pomeriggio a causa di lievi problemi fisici». Dopo Dan Ndoye, anche Akanji salterà quindi l'ultima (e ormai ininfluente) sfida del girone di Nations League, in programma lunedì contro la Scozia a San Gallo.

A questo punto sarà interessante vedere quali scelte farà Murat Yakin per la formazione titolare e se concederà spazio ai giovani in rampa di lancio, come Boteli e Sanches, finora poco impiegati, o Nyakossi.