NAZIONALE
Anche Manuel Akanji saluta il ritiro della Nati
Il difensore dell'Inter non disputerà l'ultima sfida di Nations League contro la Scozia a causa di «lievi problemi fisici».
IMAGO / STEINSIEK.CH
Fonte ASF
Anche Manuel Akanji saluta il ritiro della Nati
Il difensore dell'Inter non disputerà l'ultima sfida di Nations League contro la Scozia a causa di «lievi problemi fisici».
SAN GALLO - Un altro giorno, un altro senatore che lascia il ritiro della Nazionale. Questa volta a dare forfait è il capitano Manuel Akanji.
Il giocatore dell'Inter lascerà infatti il «raduno della squadra nazionale questo pomeriggio a causa di lievi problemi fisici». Dopo Dan Ndoye, anche Akanji salterà quindi l'ultima (e ormai ininfluente) sfida del girone di Nations League, in programma lunedì contro la Scozia a San Gallo.
A questo punto sarà interessante vedere quali scelte farà Murat Yakin per la formazione titolare e se concederà spazio ai giovani in rampa di lancio, come Boteli e Sanches, finora poco impiegati, o Nyakossi.
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