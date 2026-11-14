Noè Ponti timbra un nuovo record europeo

Lo scorso anno aveva sfiorato il record europeo senza riuscire a conquistarlo. Questa volta, invece, Ponti ha tenuto un ritmo sostenuto fino all'arrivo, chiudendo in 1 minuto, 48 secondi e 56 centesimi.

Il ticinese ha così abbassato di otto centesimi il precedente primato europeo, detenuto dall'italiano Alberto Razzetti con 1'48''64. Ha inoltre ritoccato di 21 centesimi il proprio record svizzero, che era di 1'48''77. Ponti diventa così il nuovo primatista continentale della specialità.