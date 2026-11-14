Noè Ponti timbra un nuovo record europeo
Il ticinese ha abbassato il primato continentale dei 200 metri delfino di Razzetti portandolo a 1'48"56.
LOSANNA - Noè Ponti scrive una nuova pagina nella storia del nuoto europeo. Ai Campionati svizzeri in vasca corta di Losanna, il ticinese ha stabilito il record europeo nei 200 metri delfino, fermando il cronometro a 1'48''56. Un risultato che gli permette di migliorare sia il primato continentale sia il proprio record svizzero, a poche settimane dai Mondiali in vasca corta di Pechino.
Ponti ha preso il comando della gara fin dalle prime bracciate, imponendo un ritmo elevatissimo. Già ai 50 metri aveva un vantaggio di circa tre decimi rispetto al passaggio del suo precedente primato personale. Un avvio che lasciava presagire qualcosa di speciale.
Lo scorso anno aveva sfiorato il record europeo senza riuscire a conquistarlo. Questa volta, invece, Ponti ha tenuto un ritmo sostenuto fino all'arrivo, chiudendo in 1 minuto, 48 secondi e 56 centesimi.
Il ticinese ha così abbassato di otto centesimi il precedente primato europeo, detenuto dall'italiano Alberto Razzetti con 1'48''64. Ha inoltre ritoccato di 21 centesimi il proprio record svizzero, che era di 1'48''77. Ponti diventa così il nuovo primatista continentale della specialità.
Non solo Ponti: brillano anche Viquerat e Mityukov
Ai Campionati svizzeri di Losanna si sono distinti anche altri nuotatori. Antoine Viquerat ha migliorato ancora una volta il proprio record nazionale nei 50 metri rana, confermando i progressi nella specialità.
In evidenza anche Roman Mityukov, che ha conquistato il suo terzo titolo nazionale nei 100 metri dorso, scendendo sotto il tempo limite di qualificazione per i Mondiali in vasca corta.
Per Ponti, il primato europeo rappresenta un risultato importante in vista dell'appuntamento iridato di Pechino. Dopo averlo sfiorato lo scorso anno, il ticinese si presenterà ai Mondiali con il record continentale nel proprio palmarès.