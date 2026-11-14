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I RACCONTI DELLA F1

Senna, trent'anni dopo: un mito che non ha smesso di correre

Interlagos si tinge dei suoi colori, Antonelli gli dedica un casco speciale e la Formula 1 ritrova il suo eterno numero 1.
Senna, trent'anni dopo: un mito che non ha smesso di correre
Senna, trent'anni dopo: un mito che non ha smesso di correre
IMAGO / ZUMA Press Wire
di Michele Alippi
Senna, trent'anni dopo: un mito che non ha smesso di correre
Interlagos si tinge dei suoi colori, Antonelli gli dedica un casco speciale e la Formula 1 ritrova il suo eterno numero 1.
SPORT: Risultati e classifiche

SAN PAOLO - Ci sono piloti che vincono gare, altri che conquistano Mondiali. E poi c'è Ayrton Senna, che a distanza di oltre trent'anni continua a vincere qualcosa di molto più difficile: il tempo. Lo avete capito, amici miei, oggi ne I racconti della F1 c'è proprio Ayrton: comodi sulla vostra poltrona preferita che vi fa sonnecchiare e si parte.

Perché il suo volto è ancora così vivo nella memoria degli appassionati? Perché il suo nome riesce a emozionare anche chi non ha mai visto una sua gara in diretta? Forse perché Senna non è stato soltanto un campione straordinario, ma un uomo capace di trasformare ogni domenica in una storia da ricordare.

A Interlagos, i colori di novembre hanno riportato inevitabilmente la memoria a una delle imprese più incredibili della sua carriera. Era il 1991, quando Ayrton conquistò finalmente il Gran Premio di casa. La sua McLaren aveva progressivamente perso le marce del cambio: negli ultimi giri rimase soltanto la sesta. Con il corpo stremato, i crampi e una Williams di Riccardo Patrese sempre più vicina, riuscì comunque a tagliare il traguardo. Una vittoria diventata leggenda, con quell'immagine indimenticabile mentre, quasi senza forze, cercava di sollevare il trofeo e sventolava la bandiera brasiliana.

Trentacinque anni dopo, proprio a Interlagos, un altro giovane campione ha voluto raccogliere idealmente quel testimone. Kimi Antonelli ha indossato un casco speciale dedicato a Senna, riprendendone i colori, i simboli e soprattutto il riferimento alla mitica sesta marcia. Un omaggio che racconta molto più di una semplice livrea: è il rispetto di una nuova generazione verso un uomo che continua a essere un punto di riferimento.

E forse la risposta alla nostra domanda è proprio qui. Senna non vive soltanto nei record, nelle fotografie o nei filmati d'archivio. Vive nei caschi, nei numeri, nelle emozioni di chi lo ha conosciuto e nella curiosità di chi continua a scoprirlo.

La Formula 1 cambia, le monoposto diventano tecnologicamente sempre più sofisticate, i campioni si alternano. Ma ci sono storie che non hanno bisogno di un cronometro per restare imbattibili.

Ayrton Senna non corre più, ma a Interlagos, come in tutto il mondo, continua a essere presente. E forse è questo il suo record più grande.

In attesa del prossimo GP di Las Vegas, come sempre, nel dubbio amletico che ci affligge e ci trafigge… piedone sul gas, sempre e comunque.

Vi aspetto sul canale ufficiale de “I Racconti della F1”, e iscrivetevi! youtube I Racconti della F1 su YouTube

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