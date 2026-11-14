Senna, trent'anni dopo: un mito che non ha smesso di correre

A Interlagos, i colori di novembre hanno riportato inevitabilmente la memoria a una delle imprese più incredibili della sua carriera. Era il 1991, quando Ayrton conquistò finalmente il Gran Premio di casa. La sua McLaren aveva progressivamente perso le marce del cambio: negli ultimi giri rimase soltanto la sesta. Con il corpo stremato, i crampi e una Williams di Riccardo Patrese sempre più vicina, riuscì comunque a tagliare il traguardo. Una vittoria diventata leggenda, con quell'immagine indimenticabile mentre, quasi senza forze, cercava di sollevare il trofeo e sventolava la bandiera brasiliana.

Trentacinque anni dopo, proprio a Interlagos, un altro giovane campione ha voluto raccogliere idealmente quel testimone. Kimi Antonelli ha indossato un casco speciale dedicato a Senna, riprendendone i colori, i simboli e soprattutto il riferimento alla mitica sesta marcia. Un omaggio che racconta molto più di una semplice livrea: è il rispetto di una nuova generazione verso un uomo che continua a essere un punto di riferimento.