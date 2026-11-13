Missione compiuta per la Svizzera

Nella Lega A da segnalare il secco 7-0 dell'Olanda rifilato alla Grecia (tripletta dell'ex Milan Reijnders, doppietta di Timber e gol di Summerville e Malen) e il 3-1 con il quale la Germania si è imposta a Belgrado contro la Serbia, grazie all'autogol di Babic e alle reti di Wirtz e Gruda.