Missione compiuta per la Svizzera
Nonostante una prestazione abulica, lo 0-0 ottenuto a Maribor permette agli elvetici di tornare fra le big di Nations League
Nonostante una prestazione abulica, lo 0-0 ottenuto a Maribor permette agli elvetici di tornare fra le big di Nations League
MARIBOR - Missione compiuta per la Svizzera, che pareggiando 0-0 allo Stadion Ljudski vrt di Maribor contro la Slovenia ha conquistato con un turno d’anticipo la promozione nella Lega A di UEFA Nations League. Nonostante diverse assenze di peso, tra cui quelle di Xhaka e Manzambi, oltre a Boteli (lasciato in tribuna), gli uomini di Murat Yakin hanno centrato l'obiettivo, al termine di una partita non certo trascendentale.
Il primo tempo, da sbadigli, ha regalato pochissime occasioni da rete. Da segnalare soltanto un gol annullato ai padroni di casa per fuorigioco. Gli elvetici, dal canto loro, non hanno praticamente mai dato l'impressione di poter prendere in mano le redini del gioco.
La musica non è cambiata nemmeno nella ripresa: nonostante alcune sostituzioni, le due squadre hanno continuato a faticare nel creare occasioni da rete. Da segnalare soltanto una conclusione a fil di palo di Ndoye al 79'.
Con questo quinto risultato utile consecutivo nel girone, la Svizzera ha blindato il primo posto e ora si prepara a chiudere il suo percorso lunedì a San Gallo contro la Scozia.
Nella Lega A da segnalare il secco 7-0 dell'Olanda rifilato alla Grecia (tripletta dell'ex Milan Reijnders, doppietta di Timber e gol di Summerville e Malen) e il 3-1 con il quale la Germania si è imposta a Belgrado contro la Serbia, grazie all'autogol di Babic e alle reti di Wirtz e Gruda.
SLOVENIA - SVIZZERA 0-0
Svizzera: Kobel, Athekame (59' Schmidt), Elvedi, Akanji, Britschgi, Aebischer (87' Sow), Freuler, Zakaria, Rieder (90' Rodriguez), Embolo (59' Amdouni), Ndoye (87' Sow).
Slovenia: Oblak, Zaletel, Drkusic, Bijol, Kuzmic, Karnicnik, Gnezda Cerin, Zabukovnik, Sturm, Matko (80' Begic), Vipotnik (80' Celar).