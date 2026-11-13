Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

È stato arrestato ieri sera l'uomo sospettato di aver travolto e ucciso il 36enne peruviano trovato a bordo strada lungo la Statale del Sempione. Il presunto responsabile, connazionale della vittima, sarebbe fuggito dopo l'investimento senza prestare soccorso. Come riportato dalla Prealpina, è accusato di omicidio stradale pluriaggravato.