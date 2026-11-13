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LOCARNO

Da un anno medici in pensione al servizio dei cittadini del Locarnese

Il gruppo mette la propria esperienza al servizio della comunità, aiutando a chiarire dubbi e migliorare la comprensione delle questioni sanitarie.
Da un anno medici in pensione al servizio dei cittadini del Locarnese
Ti-Press
Fonte Red
elaborata da Redazione
Da un anno medici in pensione al servizio dei cittadini del Locarnese
Il gruppo mette la propria esperienza al servizio della comunità, aiutando a chiarire dubbi e migliorare la comprensione delle questioni sanitarie.

LOCARNO - Un luogo gratuito in cui confrontarsi con medici in pensione, chiarire dubbi e comprendere meglio diagnosi e terapie. Il Café Medical è attivo da un anno nel Locarnese con l’obiettivo di rendere il linguaggio della medicina più accessibile e aiutare i cittadini a prendere decisioni consapevoli sulla propria salute.

L’iniziativa si rifà ai principi del progetto ideato dall’Accademia di Medicina Umana (Akademie Menschenmedizin), adattandoli alle esigenze locali. Il servizio nasce dalla collaborazione tra il Comune di Muralto, lo Spitex Alvad e la Sezione Locarnese dell’ATTE, che mettono a disposizione gli spazi e gestiscono gli appuntamenti senza interferire nell’attività dei medici, la cui indipendenza resta uno dei punti centrali del progetto.

La formula adottata nel Locarnese segue un modello «a doppio binario»: accanto agli incontri individuali dedicati ai dubbi personali vengono proposti momenti collettivi di approfondimento su argomenti indicati dai partecipanti. Il servizio può così adattarsi di volta in volta alle richieste dei presenti.

«Siamo partiti con l’idea di capire le reali esigenze delle persone», spiega il dottor Adrian Sury, coordinatore del progetto. «Abbiamo notato che, più della consulenza privata, i partecipanti cercavano chiarezza su temi di salute pubblica e di interesse generale, come le vaccinazioni oppure temi di prevenzione o alimentazione. Di solito ne nasce una chiacchierata collettiva di un’ora che permette di fugare dubbi e incertezze che spesso, per mancanza di tempo, non trovano spazio negli studi medici».

Da questa esperienza è nata la scelta di mantenere entrambe le possibilità. «In base a chi si presenta - e sono solitamente tra 20 e 30 persone - siamo pronti a offrire sia la consulenza singola sia il confronto di gruppo su temi proposti spontaneamente dal pubblico o anche dal gruppo di medici. Vogliamo che il servizio sia dinamico e interattivo: non siamo noi a stabilire i temi, ma le persone presenti a dirci di cosa hanno bisogno».

Al progetto partecipa un gruppo di medici con competenze diverse, in grado di coprire un ampio ventaglio di specializzazioni e di offrire ai cittadini un riferimento multidisciplinare.

«In quasi cinquant’anni di carriera abbiamo accumulato un bagaglio di conoscenze che sarebbe un peccato lasciar decadere», afferma Sury. «Vogliamo che chi ne ha bisogno possa approfittarne fin ché avremo il piacere di farlo. Il bello di questo gruppo è che abbiamo sempre lavorato bene insieme; continuare a farlo in un ambito nuovo è estremamente stimolante, anche perché ci permette di concentrarci solo sul rapporto umano, senza il peso della burocrazia e delle cartelle cliniche».

Dove e quando

Il Café Medical si svolge una volta al mese, con l’eccezione di luglio, agosto e dicembre, alternandosi tra il Centro socioculturale Ca’ Rossa di Muralto, in via Stazione 6, e il Centro diurno ATTE di Locarno, in via Varesi 42B. Gli incontri si tengono sempre dalle 14 alle 16.

24 novembre 2026: Centro diurno ATTE, Locarno
28 gennaio 2027: Ca’ Rossa, Muralto
23 febbraio 2027: Centro diurno ATTE, Locarno
28 marzo 2027: Ca’ Rossa, Muralto
20 aprile 2027: Centro diurno ATTE, Locarno
20 maggio 2027: Ca’ Rossa, Muralto
15 giugno 2027: Centro diurno ATTE, Locarno
23 settembre 2027: Ca’ Rossa, Muralto
26 ottobre 2027: Centro diurno ATTE, Locarno
25 novembre 2027: Ca’ Rossa, Muralto

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