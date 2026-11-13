Da un anno medici in pensione al servizio dei cittadini del Locarnese

Da questa esperienza è nata la scelta di mantenere entrambe le possibilità. «In base a chi si presenta - e sono solitamente tra 20 e 30 persone - siamo pronti a offrire sia la consulenza singola sia il confronto di gruppo su temi proposti spontaneamente dal pubblico o anche dal gruppo di medici. Vogliamo che il servizio sia dinamico e interattivo: non siamo noi a stabilire i temi, ma le persone presenti a dirci di cosa hanno bisogno».