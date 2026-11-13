Uno spettacolo raro da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio

Se questi raduni sono piuttosto comuni, riuscire ad assistervi lo è decisamente meno. Come sottolinea Scandarola, infatti, «non è evidente avere la fortuna di vederli nei posti dove si raggruppano».

Le immagini permettono così di ammirare da vicino un raduno che, per quanto abituale in questo periodo dell'anno, non è così semplice osservare.