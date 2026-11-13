Uno spettacolo raro da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
Secondo Chiara Scandarola di Ficedula si tratta di un fenomeno un fenomeno del tutto naturale, al quale però non capita spesso di assistere.
Secondo Chiara Scandarola di Ficedula si tratta di un fenomeno un fenomeno del tutto naturale, al quale però non capita spesso di assistere.
CASLANO - Un numeroso gruppo di cormorani è stato avvistato martedì pomeriggio sulle acque del Ceresio. Una scena suggestiva, che non capita di osservare tutti i giorni, immortalata in un video e in una fotografia.
Ma perché questi uccelli si radunano in gruppi così numerosi? Come spiega Chiara Scandarola di Ficedula, associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana, in questo periodo dell'anno si tratta di un fenomeno del tutto normale. I cormorani tendono infatti a formare grandi gruppi che si spostano da una zona all'altra del lago.
Se questi raduni sono piuttosto comuni, riuscire ad assistervi lo è decisamente meno. Come sottolinea Scandarola, infatti, «non è evidente avere la fortuna di vederli nei posti dove si raggruppano».
Le immagini permettono così di ammirare da vicino un raduno che, per quanto abituale in questo periodo dell'anno, non è così semplice osservare.