La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Il rapporto con la natura

È un rapporto profondo quello tra Mathias e la natura. «Ho un bisogno innato di stare all'aria aperta. Mi affascinano il vento e la pioggia. Anche quando facevo l'attore in Colombia, a Bogotà, al weekend andavo a lavorare da un amico agricoltore. Per ritrovare l'equilibrio. Per fare in modo che tutto avesse un senso. Per un periodo ho vissuto tutto l'anno in Uruguay. Coltivavo verdure, vendevo arance al mercato, ho imparato a fare il pane. Oggi la mia famiglia abita stabilmente nel Malcantone e mi vede fare il pendolare con Montevideo. Quando sono in Ticino faccio il giardiniere e la fattoria la gestisco da remoto, grazie ad alcuni collaboratori fidati sul posto. Una persona stando lontano si rende conto di quanto è prezioso quello che ha. Sono fortunato, ho una moglie e una famiglia super».

Quante storie da raccontare

Figlio di artisti, a 16 anni Mathias ha in testa di fare l'attore. È il suo sogno. «I primi tre anni della mia vita sono stato immerso nella musica. Poi ho frequentato la scuola Steiner. E questo mi ha stimolato la creatività. Dopo un viaggio in Perù mi sono sottoposto ad alcuni casting. E lì sono entrato nel circuito delle serie televisive. Il richiamo della terra però c'è sempre stato. Allo stesso tempo avevo la tendenza a creare. A inventare storie. Raccogliendo arance mi venivano in mente racconti sugli insetti. Vedo in ogni cosa una potenziale storia. Anche il freddo mi aiuta a trovare una dimensione fantastica».