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La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Mathias è un uomo diviso tra due mondi. Ha un legame fortissimo con la natura e una mente creativa. Nello studio di TioTalk arriva un personaggio sorprendente.
La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
TioTalk
di Patrick ManciniGiornalista
La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
Mathias è un uomo diviso tra due mondi. Ha un legame fortissimo con la natura e una mente creativa. Nello studio di TioTalk arriva un personaggio sorprendente.

SAVOSA/ BEDIGLIORA - Diviso tra due mondi. La Svizzera, terra della madre. E l'Uruguay, quella del padre. Lui è Mathias Ami Britos, 48enne che fa la spola tra Bedigliora, nel "suo" Malcantone, dove è giardiniere, e Montevideo dove porta avanti una fattoria ricevuta in eredità. Sposato con Serena e padre di tre figli, quest'uomo nella vita ha fatto di tutto. Anche l'attore, sia in una serie televisiva ticinese, sia in alcune telenovelas sudamericane.

Filosofia di vita
Da alcuni anni, come racconta ai microfoni di TioTalk, la sua grande passione è il freddo. Le immersioni nelle acque più gelide.

«Seguo il metodo di Wim Hof e sono diventato istruttore – afferma –. Ma non ho la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Disprezzo quelli che si mettono in una simile posizione. Faccio i miei seminari, certo, come quello che si terrà domenica 15 novembre a Novaggio. Però so che le risorse ognuno le trova dentro di sé. Il metodo Wim Hof è molto di più della semplice immersione nel freddo. Gli esercizi di respirazione che si fanno prima di entrare nelle pozze o nella vasca gelida offrono benefici inimmaginabili».

Foto di @saraquellalaMathias durante un suo corso.

Il rapporto con la natura
È un rapporto profondo quello tra Mathias e la natura. «Ho un bisogno innato di stare all'aria aperta. Mi affascinano il vento e la pioggia. Anche quando facevo l'attore in Colombia, a Bogotà, al weekend andavo a lavorare da un amico agricoltore. Per ritrovare l'equilibrio. Per fare in modo che tutto avesse un senso. Per un periodo ho vissuto tutto l'anno in Uruguay. Coltivavo verdure, vendevo arance al mercato, ho imparato a fare il pane. Oggi la mia famiglia abita stabilmente nel Malcantone e mi vede fare il pendolare con Montevideo. Quando sono in Ticino faccio il giardiniere e la fattoria la gestisco da remoto, grazie ad alcuni collaboratori fidati sul posto. Una persona stando lontano si rende conto di quanto è prezioso quello che ha. Sono fortunato, ho una moglie e una famiglia super».

Quante storie da raccontare
Figlio di artisti, a 16 anni Mathias ha in testa di fare l'attore. È il suo sogno. «I primi tre anni della mia vita sono stato immerso nella musica. Poi ho frequentato la scuola Steiner. E questo mi ha stimolato la creatività. Dopo un viaggio in Perù mi sono sottoposto ad alcuni casting. E lì sono entrato nel circuito delle serie televisive. Il richiamo della terra però c'è sempre stato. Allo stesso tempo avevo la tendenza a creare. A inventare storie. Raccogliendo arance mi venivano in mente racconti sugli insetti. Vedo in ogni cosa una potenziale storia. Anche il freddo mi aiuta a trovare una dimensione fantastica».

E il 48enne a tal proposito si spiega meglio. «Magari sei immerso nel fiume, in inverno. Tutto intorno è in silenzio. Diventi quasi parte della natura. Vedi un capriolo accanto a te. È magico. La mia vita è così. Meravigliosa».

Foto di @saraquellalaIl freddo è diventato un grande alleato per Mathias.

Guarda l'intervista integrale e gli altri episodi di TioTalk su Tio.ch, oppure sul nostro canale YouTube.

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