Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

L'allarme è scattato alle 8.38, quando è arrivata la prima chiamata al 118. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Accanto al cadavere sono stati individuati uno zainetto e alcuni frammenti che sembrerebbero appartenere alla carrozzeria di un veicolo. Elementi sui quali dovranno ora concentrarsi gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte.