Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della vittima tra ipotesi di incidente e altre piste.
VARESE - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella mattinata di mercoledì 11 novembre lungo la strada statale del Sempione, nel tratto tra Somma Lombardo e Casorate Sempione, in provincia di Varese.
Come riferisce VareseNews, il cadavere si trovava ai piedi di un albero, a pochi metri dalla carreggiata, in una zona dove la strada è costeggiata da un'area boschiva. Il corpo era visibile tra la vegetazione.
L'allarme è scattato alle 8.38, quando è arrivata la prima chiamata al 118. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.
Accanto al cadavere sono stati individuati uno zainetto e alcuni frammenti che sembrerebbero appartenere alla carrozzeria di un veicolo. Elementi sui quali dovranno ora concentrarsi gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte.
Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Gallarate, cui sono affidate le indagini. Al momento non sono note né l'identità della vittima né le cause del decesso.