A9, chiuso per una notte il tratto Como Centro-Chiasso

Durante la chiusura, il traffico sarà obbligato a uscire allo svincolo di Como Centro. Per raggiungere Chiasso si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.

Lo svincolo di Como Centro sarà inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso Chiasso dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina; per chi è diretto verso Lainate, l’entrata alternativa consigliata è Fino Mornasco.