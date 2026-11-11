A9, chiuso per una notte il tratto Como Centro-Chiasso
La chiusura notturna consentirà lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie autostradali.
CHIASSO / COMO - Il tratto dell’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera, resterà chiuso dalle 23 di sabato 14 novembre alle 6 di domenica 15 novembre. Il provvedimento consentirà lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
Durante la chiusura, il traffico sarà obbligato a uscire allo svincolo di Como Centro. Per raggiungere Chiasso si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.
Lo svincolo di Como Centro sarà inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Chi viaggia verso Chiasso dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina; per chi è diretto verso Lainate, l’entrata alternativa consigliata è Fino Mornasco.