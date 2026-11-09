Cento candeline per Caterina Ceschi
Circondata dall'affetto dei familiari, Caterina ha celebrato il traguardo alla Casa anziani di Gordevio.
Circondata dall'affetto dei familiari, Caterina ha celebrato il traguardo alla Casa anziani di Gordevio.
LOCARNO - Caterina Ceschi ha festeggiato domenica 8 novembre il suo centesimo compleanno. La ricorrenza è stata celebrata alla Casa anziani Cottolengo di Gordevio, dove la locarnese risiede da circa due anni, circondata dall’affetto dei familiari.
Al momento conviviale hanno partecipato quattro dei suoi cinque fratelli, tra cui una sorella: sono tutti ancora in vita e hanno un’età media superiore ai 90 anni. Presenti anche diversi nipoti e conoscenti, riuniti per celebrare l’amata «Cate». A portarle gli auguri ufficiali della Città di Locarno è stata la municipale Nancy Lunghi.
Nata l’8 novembre 1926 a Intragna, Caterina Ceschi ha trascorso tutta la vita a Locarno. Maggiore di sei tra fratelli e sorelle, a 17 anni ha iniziato a lavorare nell’ufficio postale cittadino, dapprima come telegrafista e successivamente come capoufficio. È rimasta alle dipendenze della Posta fino al pensionamento.
Conclusa l’attività professionale, ha continuato a dedicarsi agli altri: fino all’età di 90 anni ha svolto volontariato all’Ospedale di Locarno, assistendo i pazienti durante i pasti.
Caterina Ceschi non si è mai sposata, ma ha sempre mantenuto un legame profondo con la famiglia, trascorrendo volentieri il proprio tempo con fratelli e nipoti. Donna di profonda fede religiosa, ha coltivato anche la passione per i viaggi e la scrittura. La sua calligrafia particolarmente elegante accompagnava spesso pensieri e messaggi preparati per ricorrenze speciali.
La sua sensibilità ed empatia trovavano inoltre espressione nella poesia e nel disegno. Una vita lunga un secolo, segnata dal lavoro, dalla dedizione agli altri, dagli affetti familiari e da numerose passioni.