Cento candeline per Caterina Ceschi

Al momento conviviale hanno partecipato quattro dei suoi cinque fratelli, tra cui una sorella: sono tutti ancora in vita e hanno un’età media superiore ai 90 anni. Presenti anche diversi nipoti e conoscenti, riuniti per celebrare l’amata «Cate». A portarle gli auguri ufficiali della Città di Locarno è stata la municipale Nancy Lunghi.