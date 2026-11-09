PARADISO
Strada chiusa per due notti tra Paradiso e Melide
Previsti percorsi alternativi per limitare i disagi alla viabilità locale.
Ti-Press (simbolica)
Fonte RED
Strada chiusa per due notti tra Paradiso e Melide
Previsti percorsi alternativi per limitare i disagi alla viabilità locale.
PARADISO - La strada cantonale tra Paradiso e Melide, in località Forca di San Martino, sarà completamente chiusa al traffico per due notti. Lo comunica il Dipartimento del territorio.
Il primo sbarramento scatterà domenica 15 novembre alle 23 e terminerà lunedì 16 novembre alle 5. La chiusura sarà ripetuta con gli stessi orari tra domenica 22 e lunedì 23 novembre.
Le due interruzioni, della durata di sei ore ciascuna, sono necessarie per consentire importanti lavori all'infrastruttura della linea ferroviaria sottostante.
Come percorsi alternativi saranno disponibili la strada cantonale Melide-Morcote-Grancia e l'autostrada tra Melide/Bissone e Lugano Sud.
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