La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«L'automobilista ha ignorato il segnale di stop e ha accelerato. Di conseguenza, diverse auto della polizia sono state inviate per fermare il veicolo», si legge nel comunicato diffuso domenica mattina. «Durante l'inseguimento, il conducente ha urtato con la sua Mercedes-Benz un'auto parcheggiata e si è fermato».

A quel punto l'uomo ha abbandonato il veicolo ed è scappato a piedi, mentre il passeggero è stato fermato dagli agenti. La polizia cantonale argoviese indaga ora per accertare le circostanze esatte dell'incidente e l'identità del conducente - che non è stato ancora catturato.