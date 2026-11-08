La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
Rocambolesco episodio nella tarda serata di sabato a Wohlen. La polizia è alla ricerca del conducente della vettura
Rocambolesco episodio nella tarda serata di sabato a Wohlen. La polizia è alla ricerca del conducente della vettura
WOHLEN - Un automobilista in fuga dalla polizia ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un'auto parcheggiata a Wohlen, nel Canton Argovia. Il conducente è poi riuscito a dileguarsi a piedi ed è tuttora ricercato, mentre il passeggero è stato arrestato.
I fatti risalgono alla tarda serata di sabato. Poco dopo le 23.30 il conducente di una Mercedes-Benz GLA ha attirato l'attenzione degli agenti per la sua guida spericolata. La polizia regionale di Wohlen ha tentato di fermarlo intimandogli l'alt con un display a matrice che mostrava il messaggio "Stop Polizia".
«L'automobilista ha ignorato il segnale di stop e ha accelerato. Di conseguenza, diverse auto della polizia sono state inviate per fermare il veicolo», si legge nel comunicato diffuso domenica mattina. «Durante l'inseguimento, il conducente ha urtato con la sua Mercedes-Benz un'auto parcheggiata e si è fermato».
A quel punto l'uomo ha abbandonato il veicolo ed è scappato a piedi, mentre il passeggero è stato fermato dagli agenti. La polizia cantonale argoviese indaga ora per accertare le circostanze esatte dell'incidente e l'identità del conducente - che non è stato ancora catturato.
La scena è stata filmata da un testimone oculare, che ha condiviso il video con 20 Minuten e ha raccontato quei concitati momenti: «Eravamo nell'appartamento quando all'improvviso abbiamo sentito un forte botto e le sirene. Siamo usciti sul balcone e ci è sembrato di essere in un film».