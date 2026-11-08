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Contro l'albero con la BMW: patente ritirata a un 19enne

Il giovane, rimasto lievemente ferito, avrebbe perso il controllo in fase di accelerazione
Contro l'albero con la BMW: patente ritirata a un 19enne
POLIZIA CANTONALE ARGOVIA
Fonte Polizia cantonale Argovia
elaborata da Redazione
Contro l'albero con la BMW: patente ritirata a un 19enne
Il giovane, rimasto lievemente ferito, avrebbe perso il controllo in fase di accelerazione

KÖLLIKEN - Un automobilista di 19 anni ha perso il controllo della sua vettura sulla Ghürststrasse a Kölliken, nel Canton Argovia, finendo fuori strada e schiantandosi violentemente contro un albero. Il giovane è rimasto ferito in modo lieve, mentre il veicolo ha riportato ingenti danni materiali.

L'incidente, che non ha coinvolto altri utenti della strada, è avvenuto domenica 8 novembre, poco dopo mezzogiorno. Il 19enne percorreva la Ghürststrasse provenendo dall'area di sosta in direzione dei bivi. Sul rettilineo ha accelerato con la sua BMW M4 e, stando a quanto emerso finora, la parte posteriore della vettura si è sbandata: il conducente ha perso la padronanza del mezzo, è uscito di carreggiata e ha urtato con forza contro un albero.

Le cause dell'incidente non sono al momento ancora chiare. La polizia cantonale argoviese ha avviato gli accertamenti e ha sequestrato il veicolo. Al giovane è stata ritirata provvisoriamente la licenza di condurre.

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