Contro l'albero con la BMW: patente ritirata a un 19enne

L'incidente, che non ha coinvolto altri utenti della strada, è avvenuto domenica 8 novembre, poco dopo mezzogiorno. Il 19enne percorreva la Ghürststrasse provenendo dall'area di sosta in direzione dei bivi. Sul rettilineo ha accelerato con la sua BMW M4 e, stando a quanto emerso finora, la parte posteriore della vettura si è sbandata: il conducente ha perso la padronanza del mezzo, è uscito di carreggiata e ha urtato con forza contro un albero.

Le cause dell'incidente non sono al momento ancora chiare. La polizia cantonale argoviese ha avviato gli accertamenti e ha sequestrato il veicolo. Al giovane è stata ritirata provvisoriamente la licenza di condurre.