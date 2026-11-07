Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

«Qualcosa di speciale da conservare»

La raccolta fondi non serve a decidere se l'album vedrà la luce. «Questa non è una campagna per scoprire se l'album uscirà. Uscirà», scrivono i musicisti sulla pagina del progetto, spiegando che registrazione, missaggio, mastering e promozione sono già coperti grazie ai concerti, ai finanziamenti, ai partner e a chi ha sostenuto la band lungo il percorso. Il crowdfunding, aggiungono, è «il nostro modo per creare insieme a voi l'edizione fisica - e per rendere la prima tiratura qualcosa di speciale da conservare».

I soldi raccolti andranno direttamente alla produzione della prima tiratura: 200 vinili in edizione limitata, 100 CD e 50 musicassette, oltre a imballaggi, costi della campagna e materiali per la spedizione delle ricompense. Chi partecipa può preordinare i supporti fisici e accedere a una serie di ricompense disponibili solo durante la campagna, tra cui magliette. Si va dalle copie firmate dei supporti fisici fino alla possibilità di assistere a uno spettacolo dal vivo della band, organizzato apposta per voi.