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Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

La campagna di crowdfunding dell'album di debutto dei Golden Vultures procede a pieno regime
Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
GOLDEN VULTURES
"Rewild" sarà così.
di Fabio CaironiGiornalista
Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
La campagna di crowdfunding dell'album di debutto dei Golden Vultures procede a pieno regime

LUGANO - La band heavy blues rock ticinese Golden Vultures ha aperto una campagna di crowdfunding sulla piattaforma wemakeit per finanziare la prima edizione fisica del suo album d'esordio, "Rewild".

Il disco uscirà il 2 aprile 2027, dopo quelli che il gruppo capitanato da Yari Copt - e del quale fanno parte Yannick Rinvi (chitarra), Eveline Lucchini (basso), Sebastian Rigo (batteria, voce) ed Enea Adami (tastiere, voce) - descrive come «anni di scrittura, concerti dal vivo e costruzione di questo disco, traccia dopo traccia». Parte delle registrazioni sono state realizzate ai PowerPlay Studios di Maur, nel Canton Zurigo.

«Qualcosa di speciale da conservare»
La raccolta fondi non serve a decidere se l'album vedrà la luce. «Questa non è una campagna per scoprire se l'album uscirà. Uscirà», scrivono i musicisti sulla pagina del progetto, spiegando che registrazione, missaggio, mastering e promozione sono già coperti grazie ai concerti, ai finanziamenti, ai partner e a chi ha sostenuto la band lungo il percorso. Il crowdfunding, aggiungono, è «il nostro modo per creare insieme a voi l'edizione fisica - e per rendere la prima tiratura qualcosa di speciale da conservare».

I soldi raccolti andranno direttamente alla produzione della prima tiratura: 200 vinili in edizione limitata, 100 CD e 50 musicassette, oltre a imballaggi, costi della campagna e materiali per la spedizione delle ricompense. Chi partecipa può preordinare i supporti fisici e accedere a una serie di ricompense disponibili solo durante la campagna, tra cui magliette. Si va dalle copie firmate dei supporti fisici fino alla possibilità di assistere a uno spettacolo dal vivo della band, organizzato apposta per voi.

Un vinile fuori dal comune
Per i vinili il gruppo collabora con l'etichetta statunitense Waxwork Records, che ha dato il via libera a una pressatura personalizzata: la prima edizione avrà una base trasparente nera con fumo dorato e spruzzi neri, «una pressatura unica pensata per rispecchiare l'universo visivo dell'album».

L'obiettivo dei 6'000 franchi è stato fissato tenendo conto che non tutta la tiratura dev'essere venduta sulla piattaforma: una parte resterà disponibile in seguito ai concerti, in alcuni negozi di dischi selezionati e sul sito della band. L'ordine di produzione dei vinili sarà però finalizzato all'inizio di gennaio 2027: ogni preordine aggiuntivo raccolto prima di quella data, spiegano i Golden Vultures, permetterà di aumentare la prima tiratura o di realizzare un'altra edizione limitata a colori.

La raccolta fondi
L'obiettivo è di 6000 franchi e i Golden Vultures sono sulla buona strada: finora ne sono stati raccolti oltre 4000, arrivando già intorno al 70% della somma, grazie a 33 sostenitori. Alla chiusura mancano 32 giorni. Il crowdfunding è disponibile a questo indirizzo.

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