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L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

Non accadeva dallo scorso mese di agosto. Nelle ultime 24 ore molte stazioni di servizio hanno iniziato a ridurre sensibilmente i prezzi
L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
20min/Matthias Spicher
Nel giro di una notte, fare il pieno è diventato più economico.
di 20min.ch | Fabian Pöschl
L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
Non accadeva dallo scorso mese di agosto. Nelle ultime 24 ore molte stazioni di servizio hanno iniziato a ridurre sensibilmente i prezzi

SVIZZERA - Andare a fare il pieno, di recente, era diventato un momento assai poco piacevole. I prezzi di benzina e diesel erano saliti a livelli da primato nelle ultime settimane. I motivi sono noti: le conseguenze degli attacchi statunitensi e israeliano contro l'Iran e il trasporto navale reso più costoso dal basso livello del Reno.

Ora però i prezzi stanno scendendo in modo deciso. «Sono rimasto completamente sorpreso quando venerdì mattina ho visto in una stazione di servizio che la senza piombo 95 costava solo 1.99 franchi. Solo pochi giorni fa era decisamente di più». Una delle reazioni raccolte da 20 Minuten. Lo stesso lettore ha notato lo stesso prezzo anche in altre due stazioni di servizio «Un calo di prezzo così grande è notevole»

I prezzi non erano così bassi da agosto
Quindi, cosa è successo? L’esperto del TCS Erich Schwizer conferma che molte stazioni di servizio giovedì sera hanno iniziato con forti riduzioni di prezzo, in media di dodici centesimi al litro per la benzina e sei centesimi al litro per il diesel. «Venerdì la maggior parte dei distributori ha seguito l’esempio. E gli altri probabilmente abbasseranno anch’essi i prezzi».

Già lo scorso fine settimana molte stazioni di servizio avevano abbassato i prezzi di uno o due centesimi. In alcuni casi anche di quattro. Ma il crollo che ha preso il via ieri è stato però molto più marcato. I prezzi al litro in media in Svizzera sono ora a 1.99 franchi per la senza piombo 95, 2.10 per la senza piombo 98 e 2.34 franchi per il diesel. La senza piombo 95, in particolare, non scendeva sotto la soglia dei due franchi dallo scorso mese di agosto.

Perché i prezzi scendono?
La quotazione del Brent, il tipo di petrolio rilevante per l’Europa, è scesa da 116 dollari alla fine della scorsa settimana ai 94 dollari di mercoledì. All'indomani del giorno in cui il partito repubblicano di Donald Trump ha subito la batosta delle elezioni di metà mandato, perdendo la maggioranza sia alla Camera che al Senato e con esse il controllo del Congresso.

Molti temevano che la sconfitta potesse spingere Trump a un’escalation con l’Iran, ha affermato la trader Rebecca Babin della Canadian Imperial Bank of Commerce a «CNBC». Tuttavia, il vicepresidente J.D. Vance ha attribuito la sconfitta dei repubblicani alla guerra in corso con l'Iran e Trump ha annunciato la fine degli aiuti miliardari per Israele per la fine dell'anno. Questo ha fatto nascere la speranza che, dopo otto mesi di guerra, possa seguire una normalizzazione della situazione in Medio Oriente.

«Le elezioni portano il mercato a concludere che Trump ora potrebbe essere pronto a un accordo», afferma Andy Lipow, presidente di Lipow Oil Associates. E — prosegue — democratici, con la loro maggioranza al Senato e alla Camera dei rappresentanti, potrebbero anche cercare di ridurre i fondi per la guerra.

Cosa c'è all'orizzonte?
Grazie ai prezzi in ribasso, anche i gestori delle stazioni di servizio hanno potuto acquistare a prezzi convenienti, secondo l’esperto del TCS. Tuttavia, Schwizer si aspetta che la situazione resti incerta. «I costi di trasporto e spedizione restano elevati. È dubito che i prezzi dei carburanti rimangano stabilmente bassi.»

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