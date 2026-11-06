L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

I prezzi non erano così bassi da agosto

Quindi, cosa è successo? L’esperto del TCS Erich Schwizer conferma che molte stazioni di servizio giovedì sera hanno iniziato con forti riduzioni di prezzo, in media di dodici centesimi al litro per la benzina e sei centesimi al litro per il diesel. «Venerdì la maggior parte dei distributori ha seguito l’esempio. E gli altri probabilmente abbasseranno anch’essi i prezzi».

Già lo scorso fine settimana molte stazioni di servizio avevano abbassato i prezzi di uno o due centesimi. In alcuni casi anche di quattro. Ma il crollo che ha preso il via ieri è stato però molto più marcato. I prezzi al litro in media in Svizzera sono ora a 1.99 franchi per la senza piombo 95, 2.10 per la senza piombo 98 e 2.34 franchi per il diesel. La senza piombo 95, in particolare, non scendeva sotto la soglia dei due franchi dallo scorso mese di agosto.