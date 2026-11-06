Traffico di droga, una donna condannata al carcere

Tra gennaio e dicembre 2025, la cinquantenne nata in Portogallo ha immesso sul mercato 870 grammi di cocaina che ha venduto a una ventina di consumatori traendone un profitto di 42'550 franchi.

Hashish e marijuana

Secondo l'atto d'accusa, queste vendite di droga permettevano all'imputata di finanziare il proprio consumo e altre esigenze personali. Si è così resa colpevole di un reato ai sensi della legge federale sugli stupefacenti. Per la procuratrice Emmanuelle Raboud, l'imputata sapeva "che metteva o poteva mettere in pericolo un gran numero di persone".