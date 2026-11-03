Weibel spiega il no di Wüthrich

Dovete insomma abituarvi a ricevere questi no... Non sarà certamente l'ultimo...

«Il nostro lavoro è prendere i giocatori, farli crescere e svilupparli. Dobbiamo essere consapevoli che un giorno potrebbero andarsene, perché nel nostro hockey il mercato è davvero aggressivo. C'è molta concorrenza e noi non possiamo eguagliare certe offerte. Ma se lavoriamo bene, sappiamo che ci saranno altri giovani desiderosi di venire ad Ambrì e seguire lo stesso percorso. Qui i giovani possono assumersi maggiori responsabilità prima rispetto ad altri club. È questo ciò che possiamo offrire, poi sta al ragazzo scegliere se venire».