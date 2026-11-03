Si allarga il fronte contro il ritorno "mondiale" della Russia

La Finlandia è tra i Paesi che hanno assunto la posizione più netta. «La Finlandia non giocherà contro la Russia», ha dichiarato lunedì Heikki Hietanen, presidente della federazione finlandese, precisando che il rifiuto resterà in vigore «finché durerà la guerra di aggressione» in Ucraina. Helsinki punta ora a coinvolgere i Paesi nordici e le altre grandi nazioni dell'hockey per ostacolare concretamente il ritorno russo. Ci è riuscito con la Svezia, che ha confermato che non boicotterà le varie kermesse ma non permetterà alle sue selezioni di affrontare quelle russe.

Pure la Cechia ha manifestato la propria opposizione, confermando inoltre che non intende rilasciare visti alle giocatrici russe in occasione del Mondiale femminile Under 18, previsto a gennaio a Ostrava. «Questa regola è in vigore in Cechia dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Non rilasceremo visti nemmeno ora», ha spiegato Daniel Boček, portavoce della presidenza ceca. Martedì anche Norvegia e Lettonia hanno annunciato il rifiuto di affrontare la Russia.