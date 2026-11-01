Tensione all'esterno di un locale
Lite furiosa, tre persone coinvolte. Interviene la polizia.
Lite furiosa, tre persone coinvolte. Interviene la polizia.
LUGANO - Attimi di tensione nella tarda serata di ieri, sabato 31 ottobre, nei pressi di un locale notturno a Lugano.
Tre i protagonisti della vicenda: due uomini, per questioni ancora da chiarire, sarebbero venuti alle mani con un conoscente. Il trio, stando ad alcuni testimoni, fino a qualche attimo prima si trovava a bordo della stessa auto.
L'episodio si è verificato verso le 23 all'aria aperta. E ha catapultato sul posto due pattuglie della polizia, una vettura dell'ambulanza e un'auto medica.
Più di una persona avrebbe assistito alla lite, cercando di fare in modo che non degenerasse. Secondo un testimone, almeno uno dei tre uomini coinvolti si trovava in preda agli effetti dell'alcol.
L'alterco, le cui ragioni non sono note, non avrebbe causato feriti gravi. La situazione è in seguito tornata alla normalità.
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