Tensione all'esterno di un locale

L'episodio si è verificato verso le 23 all'aria aperta. E ha catapultato sul posto due pattuglie della polizia, una vettura dell'ambulanza e un'auto medica.

Più di una persona avrebbe assistito alla lite, cercando di fare in modo che non degenerasse. Secondo un testimone, almeno uno dei tre uomini coinvolti si trovava in preda agli effetti dell'alcol.