«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

La rabbia esplosa in Francia

Le proteste sono partite da Créteil, alle porte di Parigi, dove insegnanti e studenti hanno denunciato le difficoltà del sistema scolastico. Centinaia di licei sono stati bloccati. Il 17 ottobre, circa 500mila persone hanno manifestato: accanto agli studenti c'erano sindacati, lavoratori, agricoltori e sostenitori dei Gilet gialli.

In diverse città, tra cui Parigi, Marsiglia e Lione, le manifestazioni sono degenerate in violenze, con auto incendiate, edifici danneggiati e negozi saccheggiati.