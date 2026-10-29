Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»

I chiarimenti dell'Ufficio del veterinario cantonale

Contattato da Tio, l’UVC premette di non potersi pronunciare sulla vicenda: «Non può esprimersi sul caso concreto cui fanno riferimento le domande, né anticipare valutazioni o conclusioni relative a un procedimento tuttora pendente. Ciò sia per evidenti esigenze di imparzialità e correttezza procedurale, sia al fine di garantire il rispetto dei diritti delle parti interessate».

L’ufficio chiarisce però quali siano, in generale, i criteri per revocare un divieto di detenzione: «L’eventuale revoca di un divieto di detenzione di animali presuppone una nuova valutazione della situazione concreta da parte dell’autorità competente. In tale ambito devono essere considerate, in particolare, le circostanze che avevano determinato l’adozione del provvedimento, l’eventuale modifica delle condizioni che ne erano alla base e l’attuale capacità della persona interessata di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione degli animali. La valutazione deve fondarsi sulle circostanze attuali e sugli elementi oggettivamente disponibili all'autorità».



La differenza fra procedimento penale e amministrativo

Un punto centrale è la distinzione tra procedimento penale e amministrativo. Come spiega l’UVC, «Un’eventuale assoluzione penale non comporta, di per sé e automaticamente, la revoca di un provvedimento amministrativo adottato nell’ambito della protezione degli animali. I due procedimenti perseguono infatti finalità differenti e sono soggetti a presupposti e criteri di valutazione propri».

Questo non significa, tuttavia, che una decisione penale sia irrilevante: «Il suo contenuto, così come gli accertamenti e gli elementi di fatto sui quali essa si fonda, può essere preso in considerazione dall’autorità amministrativa nella misura in cui risulti pertinente per la propria valutazione».



Il divieto? «Non c'è una durata standard»

Quanto alla durata del provvedimento, l’UVC chiarisce che il divieto di detenzione non va considerato «come una sanzione avente necessariamente una durata standard e prestabilita. La sua durata è correlata alle circostanze che ne giustificano l’adozione e alla permanenza delle condizioni che hanno determinato il provvedimento. Qualora tali condizioni vengano meno o la situazione muti in modo sostanziale, può essere esaminata l’eventuale revoca del divieto».

E se, al termine della procedura, l'autorità decidesse di mantenere il divieto? L'UVC precisa che, qualora «l’autorità competente ritenga che sussistano ancora i presupposti per il mantenimento del divieto, tale decisione deve essere adottata nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legislazione applicabile e deve essere adeguatamente motivata».

Contro una decisione amministrativa «è possibile avvalersi dei rimedi giuridici previsti dall’ordinamento, secondo le modalità, i termini e le autorità indicati nella decisione stessa. La persona interessata ha pertanto la possibilità di far valere le proprie ragioni e, se del caso, di impugnare il provvedimento mediante i rimedi di diritto previsti».