Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

L'UDSC non ha fornito ulteriori dettagli sulle perquisizioni. «Possiamo solo aggiungere che la collaborazione con le autorità brasiliane è stata ottima», ha dichiarato il portavoce Simon Erny. Gli interventi non hanno avuto luogo nel centro di Weinfelden, ma nella regione.

24 uova nascoste nel reggiseno

A far scattare l’inchiesta, circa un anno fa, è stata una cittadina svizzera con passaporto diplomatico. Nell’ottobre 2025, durante un controllo all’aeroporto Galeão di Rio de Janeiro, la donna è stata trovata con 24 uova di pappagallo appartenenti a specie minacciate. Le aveva fissate al corpo con calze di nylon, nascondendone la maggior parte nel reggiseno.