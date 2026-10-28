Ecco i tre marchi svizzeri tra i 100 più preziosi al mondo
A dirlo è la classifica 2026 «Best Global Brands». Tra gli assenti i grandi nomi dell'orologeria di lusso.
A dirlo è la classifica 2026 «Best Global Brands». Tra gli assenti i grandi nomi dell'orologeria di lusso.
ZURIGO - Tre marchi svizzeri figurano tra i 100 più preziosi al mondo. A conquistare un posto nella classifica 2026 «Best Global Brands», pubblicata giovedì dalla società di consulenza Interbrand, sono Zurich Versicherung, Nescafé e Nestlé. Nessun rappresentante, invece, per l'orologeria di lusso elvetica.
Il miglior piazzamento svizzero è quello di Zurich Versicherung, al 58esimo posto, con un valore del marchio stimato in 15 miliardi di dollari. Il gruppo assicurativo è anche il più alto in classifica tra i quattro nuovi ingressi di quest'anno. Seguono i due marchi del gruppo Nestlé: Nescafé occupa la 70esima posizione, con un valore di 12,1 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Nestlé si piazza invece all'84esimo posto, con un valore stabile a 9,7 miliardi di dollari.
Mancano i produttori di orologi di lusso
A sorprendere è soprattutto l'assenza dei grandi nomi dell'orologeria svizzera. Rolex, Omega, TAG Heuer, Patek Philippe e Audemars Piguet non figurano tra i primi 100 marchi mondiali, nonostante la presenza di numerosi protagonisti internazionali del lusso, tra cui Hermès, Louis Vuitton, Chanel e Cartier. Il rapporto non chiarisce le ragioni di questa esclusione. Tra i criteri richiesti per entrare nella classifica figura tuttavia la disponibilità di sufficienti dati finanziari pubblici, un requisito che potrebbe rappresentare un ostacolo per le manifatture orologiere a gestione privata.
In futuro, però, un altro marchio svizzero potrebbe conquistare un posto nella graduatoria. Si tratta di On, il produttore di scarpe sportive, inserito da Interbrand tra i dieci «Brands to Watch». La lista comprende i marchi che, secondo gli esperti della società di consulenza, hanno il potenziale per entrare nella Top 100 nei prossimi anni.
Apple resta il marchio più prezioso
Nel complesso, il valore dei 100 marchi più importanti al mondo è cresciuto dell'8,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il livello record di circa 3.900 miliardi di dollari. Ben 68 marchi hanno registrato un aumento del proprio valore.
Al vertice della classifica si conferma Apple, con un valore stimato di circa 515 miliardi di dollari. Seguono Microsoft, con quasi 444 miliardi, e Google, con oltre 389 miliardi. A completare le prime dieci posizioni sono Amazon, Samsung, Nvidia, Instagram, Coca-Cola, Toyota e YouTube.