Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

Ecco i tre marchi svizzeri tra i 100 più preziosi al mondo

A dirlo è la classifica 2026 «Best Global Brands». Tra gli assenti i grandi nomi dell'orologeria di lusso.
Ecco i tre marchi svizzeri tra i 100 più preziosi al mondo
IMAGO / Starface
Fonte Awp Sda
di Redazione
Ecco i tre marchi svizzeri tra i 100 più preziosi al mondo
A dirlo è la classifica 2026 «Best Global Brands». Tra gli assenti i grandi nomi dell'orologeria di lusso.

ZURIGO - Tre marchi svizzeri figurano tra i 100 più preziosi al mondo. A conquistare un posto nella classifica 2026 «Best Global Brands», pubblicata giovedì dalla società di consulenza Interbrand, sono Zurich Versicherung, Nescafé e Nestlé. Nessun rappresentante, invece, per l'orologeria di lusso elvetica.

Il miglior piazzamento svizzero è quello di Zurich Versicherung, al 58esimo posto, con un valore del marchio stimato in 15 miliardi di dollari. Il gruppo assicurativo è anche il più alto in classifica tra i quattro nuovi ingressi di quest'anno. Seguono i due marchi del gruppo Nestlé: Nescafé occupa la 70esima posizione, con un valore di 12,1 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto all'anno precedente. Nestlé si piazza invece all'84esimo posto, con un valore stabile a 9,7 miliardi di dollari.

Mancano i produttori di orologi di lusso
A sorprendere è soprattutto l'assenza dei grandi nomi dell'orologeria svizzera. Rolex, Omega, TAG Heuer, Patek Philippe e Audemars Piguet non figurano tra i primi 100 marchi mondiali, nonostante la presenza di numerosi protagonisti internazionali del lusso, tra cui Hermès, Louis Vuitton, Chanel e Cartier. Il rapporto non chiarisce le ragioni di questa esclusione. Tra i criteri richiesti per entrare nella classifica figura tuttavia la disponibilità di sufficienti dati finanziari pubblici, un requisito che potrebbe rappresentare un ostacolo per le manifatture orologiere a gestione privata.

In futuro, però, un altro marchio svizzero potrebbe conquistare un posto nella graduatoria. Si tratta di On, il produttore di scarpe sportive, inserito da Interbrand tra i dieci «Brands to Watch». La lista comprende i marchi che, secondo gli esperti della società di consulenza, hanno il potenziale per entrare nella Top 100 nei prossimi anni.

Apple resta il marchio più prezioso
Nel complesso, il valore dei 100 marchi più importanti al mondo è cresciuto dell'8,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il livello record di circa 3.900 miliardi di dollari. Ben 68 marchi hanno registrato un aumento del proprio valore.

Al vertice della classifica si conferma Apple, con un valore stimato di circa 515 miliardi di dollari. Seguono Microsoft, con quasi 444 miliardi, e Google, con oltre 389 miliardi. A completare le prime dieci posizioni sono Amazon, Samsung, Nvidia, Instagram, Coca-Cola, Toyota e YouTube.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
best global brandsinterbrandmarchi svizzerinescafénestlézurich versicherung
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
2 gior

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
4 gior
12
84

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
8 ore

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
11 ore
49
219

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
2 gior
18
20

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
2 gior
54
71

Polizia tartassata dai coatti

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
121

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
1 gior
2
60

«Io che ho vissuto il buio»

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
65

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
2 gior
3
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
9 ore
8
50

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
1 gior
28
69

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
2 gior
119
219

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
2 gior
1
62

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
2 gior
16
16

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
40
80

Cosa sta per annunciare Migros?

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
1 gior
47
181

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
2 gior
23

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
1 gior
83
201

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
11 ore
41

Don Mino, 90 candeline e una confessione

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
5 ore

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
2 gior
21
74

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
1 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
35

Ne basta poca per morire

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
21 ore
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
1 gior
14
35

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
9 ore

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
29
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
1 gior
17
62

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
23 ore
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
44

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
7 ore
43
26

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
11 ore
14
14

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
2 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
1 gior
149
158

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
3 ore
17
7

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
3 ore

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
2 gior
5
19

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
11 ore
1
20

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
20 ore
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
15
35

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato
LIVE
SVIZZERA
23 ore
3
50

Il riccio, "animale dell'anno", sta vivendo un anno complicato

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
11 ore

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

In bici al buio? L'errore che fanno ancora troppi ciclisti
LIVE
SVIZZERA
22 ore
6
23

In bici al buio? L'errore che fanno ancora troppi ciclisti

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Incendio in un appartamento, morti due cani e un gatto
LIVE
SAN GALLO
2 ore

Incendio in un appartamento, morti due cani e un gatto

Patrick Fetzer sarà il nuovo CEO di Ruag MRO Holding
LIVE
SVIZZERA
3 ore
1

Patrick Fetzer sarà il nuovo CEO di Ruag MRO Holding

Pronta una strategia contro canicola e siccità
LIVE
SVIZZERA
3 ore
10

Pronta una strategia contro canicola e siccità

A fine febbraio si voterà su cinque temi
LIVE
SVIZZERA
5 ore
12
2

A fine febbraio si voterà su cinque temi

PFAS e rischi chimici, la Confederazione investe 5 milioni nella ricerca
LIVE
SVIZZERA
5 ore
4

PFAS e rischi chimici, la Confederazione investe 5 milioni nella ricerca

165 milioni per modernizzare i sistemi di allarme alla popolazione
LIVE
SVIZZERA
5 ore
12

165 milioni per modernizzare i sistemi di allarme alla popolazione

Pensi di mangiare poco zucchero? Occhio a quello nascosto nei cibi salati
LIVE
SVIZZERA
5 ore
2
10

Pensi di mangiare poco zucchero? Occhio a quello nascosto nei cibi salati

Ermotti ribadisce: «No a requisiti patrimoniali esagerati»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
2
14

Ermotti ribadisce: «No a requisiti patrimoniali esagerati»

Passi: chiusi Susten e Furka per l'inverno
LIVE
URI
7 ore
8

Passi: chiusi Susten e Furka per l'inverno

Acquisti di F-35 e Patriot, la Svizzera prova a cambiare
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
7 ore
30

Acquisti di F-35 e Patriot, la Svizzera prova a cambiare