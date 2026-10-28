Ecco i tre marchi svizzeri tra i 100 più preziosi al mondo

Mancano i produttori di orologi di lusso

A sorprendere è soprattutto l'assenza dei grandi nomi dell'orologeria svizzera. Rolex, Omega, TAG Heuer, Patek Philippe e Audemars Piguet non figurano tra i primi 100 marchi mondiali, nonostante la presenza di numerosi protagonisti internazionali del lusso, tra cui Hermès, Louis Vuitton, Chanel e Cartier. Il rapporto non chiarisce le ragioni di questa esclusione. Tra i criteri richiesti per entrare nella classifica figura tuttavia la disponibilità di sufficienti dati finanziari pubblici, un requisito che potrebbe rappresentare un ostacolo per le manifatture orologiere a gestione privata.

In futuro, però, un altro marchio svizzero potrebbe conquistare un posto nella graduatoria. Si tratta di On, il produttore di scarpe sportive, inserito da Interbrand tra i dieci «Brands to Watch». La lista comprende i marchi che, secondo gli esperti della società di consulenza, hanno il potenziale per entrare nella Top 100 nei prossimi anni.