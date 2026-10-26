Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

«Il mondo cambia rapidamente e la nostra clientela continua a desiderare prodotti di qualità, prezzi buoni e innovazione», continua Nold, «la Migros che abbiamo in mente sarà più semplice e più incisiva e unirà il meglio di due mondi: la forza di un marchio nazionale e la tipicità dei prodotti locali».

E proprio i prodotti locali continueranno a essere garantiti, anche grazie alla creazione di sei consigli regionali. Uno di questi sarà dedicato alla Svizzera italofona. I consigli avranno il compito di rappresentare le esigenze delle rispettive regioni ed eleggeranno autonomamente i propri delegati.