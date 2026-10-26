Ermotti e Keller-Sutter: la stretta di mano prima del confronto

I "senatori" erano infatti andati più lontano rispetto alla proposta della loro commissione del 50% con capitale di base di prima classe e l'altro 50% con obbligazioni AT1 (soluzione quest'ultima gradita alla banca) 1), mentre il Consiglio federale proponeva una copertura del 100%.

Ermotti e la "ministra" delle finanze Karin Keller-Sutter si sono scambiati una breve stretta di mano prima di perorare la propria causa davanti alla commissione, ha osservato una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto.