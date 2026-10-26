Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Ermotti e Keller-Sutter: la stretta di mano prima del confronto

Lex UBS, focus sulle divergenze tra governo, Consiglio degli Stati e banca in merito alle nuove regole sulla copertura delle filiali estere.
Ermotti e Keller-Sutter: la stretta di mano prima del confronto
Keystone
Fonte Ats
di Redazione
Ermotti e Keller-Sutter: la stretta di mano prima del confronto
Lex UBS, focus sulle divergenze tra governo, Consiglio degli Stati e banca in merito alle nuove regole sulla copertura delle filiali estere.

BERNA - Impegno istituzionale oggi per il CEO di UBS, Sergio Ermotti. Stamane ha partecipato alla riunione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale che dovrà prendere posizione sulla cosiddetta "Lex UBS".

Nel settembre scorso, la decisione del Consiglio degli Stati di obbligare la grande banca a garantire una copertura delle filiali estere per il 90% con capitale di base di prima classe (CET1) aveva deluso il manager ticinese.

SVIZZERA
UBS sotto pressione: la stretta sul capitale riaccende le ipotesi di fusione

I "senatori" erano infatti andati più lontano rispetto alla proposta della loro commissione del 50% con capitale di base di prima classe e l'altro 50% con obbligazioni AT1 (soluzione quest'ultima gradita alla banca) 1), mentre il Consiglio federale proponeva una copertura del 100%.

Ermotti e la "ministra" delle finanze Karin Keller-Sutter si sono scambiati una breve stretta di mano prima di perorare la propria causa davanti alla commissione, ha osservato una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto.

Ermotti attendeva in una sala adiacente a quella della commissione, alla presenza della consigliera federale, del presidente della Banca nazionale svizzera Martin Schlegel e della presidente della FINMA Marlene Amstad.

La legge sulle banche attualmente all'esame della commissione prevede di aumentare la copertura patrimoniale delle filiali estere delle grandi banche svizzere. UBS è l'unico istituto interessato.

SVIZZERA
Ermotti respinge le accuse di Karin Keller-Sutter

Una nuova variante?
Secondo fonti di stampa, una nuova variante potrebbe essere presentata in commissione. Il consigliere nazionale Hans-Peter Portmann (PLR/ZH), che non fa parte della commissione, vorrebbe convincere i suoi colleghi a proporre una copertura del 75% mediante fondi propri di base.

Interrogato su questa eventualità prima della sua audizione, Sergio Ermotti non ha voluto dire se sosterrebbe o meno tale opzione. Secondo Sidney Kamerzin (Centro/VS), membro della commissione, se dovesse esserci una proposta, questa sarebbe sostenuta piuttosto dall'UDC e da parte del PLR.

All'interno del Centro, la linea è piuttosto a favore della variante al 90%, ha affermato il vallesano. Anche la sinistra dovrebbe seguire questa strada, oppure quella del governo. La commissione non dovrebbe prendere posizione prima di novembre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
banche svizzerecommissione economiaconsiglio nazionalecopertura patrimonialefinmakarin keller-sutterlex ubsmartin schlegelsergio ermottiubs
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
78

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
10
252

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
29
109

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
2 gior
10
88

No, non si è messo in posa

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
8 ore
33
65

Polizia tartassata dai coatti

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
2 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
16
70

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
3 gior
142
185

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
25

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
8 ore
15
16

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
23
40

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
13
82

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
2 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
8 ore
1
61

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
3 gior
94
98

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
2 gior
4
26

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
4 ore
1
6

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
1
22

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
1 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
1 gior
176
288

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
39

«Ecco come ce le procuriamo»

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
1 gior
24
43

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
2 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
2 gior
25
113

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
2 gior
2
22

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
2 gior
59
119

L'UDC candida Marchesi e Pamini

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
1 gior
8
37

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
3 gior
43

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
3 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
3 gior
52
162

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
23 ore
3
32

È ancora tempo di code al San Gottardo

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
33

«Le manifestazioni mi spaventano»

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
23 ore
17
67

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
3 gior
1
17

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior
16

Torna la grande festa dei cicitt

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
54

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
8 ore
34
107

L'incredibile rimonta di Lula

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
1 gior
10
58

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
1 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

«Lara mancherà, Odermatt è carichissimo»: il Circo Bianco riparte da Sölden
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
17

«Lara mancherà, Odermatt è carichissimo»: il Circo Bianco riparte da Sölden

Chiesa su Cassis: «A breve dovrà riflettere sulla sua sostituzione»
LIVE
CANTONE
3 gior
43
95

Chiesa su Cassis: «A breve dovrà riflettere sulla sua sostituzione»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Affetta da Ebola, è rientrata oggi in Svizzera
LIVE
SVIZZERA / NIGERIA
52 min

Affetta da Ebola, è rientrata oggi in Svizzera

Sparizioni forzate in Bielorussia, condannato a San Gallo un 48enne
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Sparizioni forzate in Bielorussia, condannato a San Gallo un 48enne

Il 56% della popolazione è preoccupato dalla disinformazione
LIVE
SVIZZERA
4 ore
3
23

Il 56% della popolazione è preoccupato dalla disinformazione

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
4 ore
21
103

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
4 ore

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

«La mia relazione è tossica?»: un test online ti aiuta a capirlo
LIVE
SVIZZERA
5 ore

«La mia relazione è tossica?»: un test online ti aiuta a capirlo

Premiati i soccorritori di Crans-Montana
LIVE
VALLESE
6 ore
1
23

Premiati i soccorritori di Crans-Montana

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
6 ore
31
74

Cosa sta per annunciare Migros?

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
16 ore
24
56

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
18 ore
6
74

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»