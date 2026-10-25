Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Una malattia ancora difficile da sconfiggere

Il tumore del pancreas resta una delle sfide più complesse dell'oncologia. In Ticino si stimano oltre 100 nuovi casi ogni anno, con un'incidenza in costante aumento negli ultimi vent'anni.

Uno dei problemi principali è la diagnosi: la malattia può svilupparsi a lungo senza provocare sintomi evidenti e, quando viene individuata, spesso si è già diffusa ad altri organi. Per decenni le possibilità terapeutiche hanno registrato progressi limitati. Ora, però, un nuovo approccio farmacologico potrebbe cambiare le prospettive.