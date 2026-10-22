250mila tonnellate di ghiaccio minacciano un paese del Vallese: «La situazione preoccupa»

Una lunga storia di tragedie

Per Randa, il pericolo rappresentato dai ghiacciai non è una novità. Secondo quanto riportato nell'«Annuario vallesano 2017», fino al 1999 sono stati documentati almeno 20 crolli glaciali nella zona. La forte inclinazione della parte inferiore del Bisgletscher ha favorito, nel corso dei secoli, il distacco di enormi masse di ghiaccio, alcune delle quali hanno raggiunto il fondovalle.