Auto ibrida a fuoco in A13
Il conducente si salva, mentre le fiamme distruggono il veicolo e causano disagi alla circolazione.
LANDQUART - Un'auto ha preso fuoco mercoledì pomeriggio sull'autostrada A13, nei pressi dello svincolo di Landquart, in direzione Coira. Il conducente, un uomo di 34 anni, è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il vano motore. L'incendio ha provocato disagi alla circolazione.
L'episodio si è verificato intorno alle 15.30, quando l'automobilista si stava immettendo sull'A13. Durante l'accelerazione, sul cruscotto si sono accese diverse spie di avvertimento. Contemporaneamente, il conducente ha avvertito una perdita di potenza del veicolo e ha notato del fumo.
L'uomo ha immediatamente accostato sulla corsia di emergenza, abbandonando l'abitacolo e mettendosi al sicuro. Poco dopo, dal vano motore si sono sviluppate le fiamme.
Adottate precauzioni per veicoli ibridi
Sul posto è intervenuta la squadra di soccorso stradale dei pompieri di Landquart, che ha domato l'incendio adottando le speciali precauzioni di sicurezza previste per i veicoli ibridi. Nonostante il rapido intervento, l'automobile è andata in gran parte distrutta.
Secondo i primi accertamenti della polizia cantonale dei Grigioni, all'origine del rogo ci sarebbe con ogni probabilità un guasto tecnico. Le operazioni di spegnimento e di soccorso hanno avuto ripercussioni sulla viabilità. In prossimità del luogo dell'incidente, il traffico sull'autostrada A13 è stato ridotto a una sola corsia fino alla conclusione dell'intervento.