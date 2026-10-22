Sisma di magnitudo 3,5 vicino a Les Diablerets

LES DIABLERETS (VD) - Un terremoto di magnitudo 3,5 sulla scala Richter è stato registrato stamattina vicino a Les Diablerets (VD). Probabilmente questo sisma è stato percepito anche al di fuori della zona dell'epicentro, stando alle indicazioni del Servizio sismico svizzero (SED) del Politecnico federale (ETH) di Zurigo.