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Sisma di magnitudo 3,5 vicino a Les Diablerets
Lieve scossa avvertita anche fuori dall’area dell’epicentro, nessun danno segnalato.
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Fonte Ats
Sisma di magnitudo 3,5 vicino a Les Diablerets
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Sisma di magnitudo 3,5 vicino a Les Diablerets
Lieve scossa avvertita anche fuori dall’area dell’epicentro, nessun danno segnalato.
Sisma di magnitudo 3,5 vicino a Les Diablerets
Lieve scossa avvertita anche fuori dall’area dell’epicentro, nessun danno segnalato.
LES DIABLERETS (VD) - Un terremoto di magnitudo 3,5 sulla scala Richter è stato registrato stamattina vicino a Les Diablerets (VD). Probabilmente questo sisma è stato percepito anche al di fuori della zona dell'epicentro, stando alle indicazioni del Servizio sismico svizzero (SED) del Politecnico federale (ETH) di Zurigo.
Il terremoto è stato registrato alle 10.45 a circa 7 km a sud di Les Diablerets, scrive il SED. Normalmente da una scossa di questa magnitudo non si attendono danni.
Il SED registra ogni anno tra i 1000 e i 1500 terremoti. Solo 10-20 di questi sono percepiti dalla popolazione. Queste scosse hanno generalmente una magnitudo di 2,5 o superiore.
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