Just Eat, centinaia di rider a rischio licenziamento: coinvolto anche il Ticino

La condanna di syndicom

Il sindacato syndicom ha preso posizione condannando duramente questo «cambio di rotta». «Ciò che viene spacciato come maggiore "flessibilità" e "orientamento al cliente" - scrive syndicom - significa per le lavoratrici e i lavoratori meno sicurezza sociale e il trasferimento dei rischi dall’azienda ai corrieri. La totale inazione delle autorità di controllo cantonali si sta ripercuotendo in modo devastante». Per il sindacato è quindi giunto il momento di porre fine ai modelli di business come quelli di Uber Eats e Just Eat, che - conclude - «gravano interamente sulle spalle delle/dei dipendenti e della previdenza sociale».

