Un nuovo edificio per la Polizia cantonale a Coira

L'immobile attuale risale al 1969 e deve essere ristrutturato e adattato alle esigenze future della polizia. "Oltre alle lacune in materia di sicurezza antisismica, la decisione è stata determinata dall'involucro dell'edificio obsoleto, dagli spazi completamente utilizzati e dalle accresciute esigenze poste al lavoro di polizia", ha scritto oggi il Governo in un comunicato.

In futuro l'edificio esistente potrà continuare a essere utilizzato come sede amministrativa dall'Ufficio della circolazione e da diversi servizi cantonali.