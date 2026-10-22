Un nuovo edificio per la Polizia cantonale a Coira
Il progetto prevede una sede moderna per il comando e la centrale operativa. L’attuale edificio sarà destinato ad altri uffici cantonali.
Il progetto prevede una sede moderna per il comando e la centrale operativa. L’attuale edificio sarà destinato ad altri uffici cantonali.
COIRA - Sulla Ringstrasse a Coira dovrebbe sorgere un nuovo edificio per la Polizia cantonale dei Grigioni. Il Governo ha preso la decisione di principio nel quadro della propria strategia immobiliare.
All'interno dello stabile è previsto l'insediamento del comando delle forze dell'ordine e della centrale operativa attiva 24 ore su 24.
L'immobile attuale risale al 1969 e deve essere ristrutturato e adattato alle esigenze future della polizia. "Oltre alle lacune in materia di sicurezza antisismica, la decisione è stata determinata dall'involucro dell'edificio obsoleto, dagli spazi completamente utilizzati e dalle accresciute esigenze poste al lavoro di polizia", ha scritto oggi il Governo in un comunicato.
In futuro l'edificio esistente potrà continuare a essere utilizzato come sede amministrativa dall'Ufficio della circolazione e da diversi servizi cantonali.
Il prossimo passo verrà intrapreso dall'Ufficio edile, che procederà con un esame approfondito del progetto. In seguito verrà elaborato un messaggio relativo alla costruzione, che verrà sottoposto al Gran Consiglio