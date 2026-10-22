Quei pronto soccorso che ci fanno innervosire

SONDAGGIO

Caricamento in corso ...

Come valuti la tua esperienza al pronto soccorso? Molto positiva, sono stato seguito e informato adeguatamente Abbastanza positiva, nonostante qualche attesa Negativa, ho aspettato troppo a lungo Molto negativa, mi sono sentito poco seguito Non sono mai stato al pronto soccorso Qual è l'aspetto che dovrebbe essere migliorato maggiormente nei pronto soccorso? Ridurre i tempi di attesa Informare meglio i pazienti sui tempi di attesa Spiegare più chiaramente le cure e gli esami previsti Garantire maggiore attenzione e disponibilità da parte del personale Non cambierei nulla, il servizio funziona bene Quando sei al pronto soccorso, cosa ti infastidisce di più? Non sapere quanto dovrò aspettare Vedere persone arrivate dopo di me essere visitate prima Non ricevere spiegazioni sufficienti dal personale La sensazione che nessuno si occupi di me Nulla, capisco che le emergenze abbiano la precedenza [{"keyQ":"q_ce66p"},{"keyQ":"q_28jc7"},{"keyQ":"q_0d1i49"}] Vota Risultati

Come valuti la tua esperienza al pronto soccorso? Molto positiva, sono stato seguito e informato adeguatamente 16% (36 voti) 16% Abbastanza positiva, nonostante qualche attesa 34% (77 voti) 34% Negativa, ho aspettato troppo a lungo 25% (56 voti) 25% Molto negativa, mi sono sentito poco seguito 22% (50 voti) 22% Non sono mai stato al pronto soccorso 3% (6 voti) 3% Qual è l'aspetto che dovrebbe essere migliorato maggiormente nei pronto soccorso? Ridurre i tempi di attesa 31% (69 voti) 31% Informare meglio i pazienti sui tempi di attesa 26% (59 voti) 26% Spiegare più chiaramente le cure e gli esami previsti 7% (15 voti) 7% Garantire maggiore attenzione e disponibilità da parte del personale 20% (45 voti) 20% Non cambierei nulla, il servizio funziona bene 16% (37 voti) 16% Quando sei al pronto soccorso, cosa ti infastidisce di più? Non sapere quanto dovrò aspettare 28% (63 voti) 28% Vedere persone arrivate dopo di me essere visitate prima 7% (16 voti) 7% Non ricevere spiegazioni sufficienti dal personale 16% (36 voti) 16% La sensazione che nessuno si occupi di me 19% (43 voti) 19% Nulla, capisco che le emergenze abbiano la precedenza 30% (67 voti) 30% Partecipa

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

{"id_object_types":10,"id_contents":1958220,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"2834058","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_ce66p":{"a":{"a_ixh6s5":"Molto positiva, sono stato seguito e informato adeguatamente","a_q2w7e7":"Abbastanza positiva, nonostante qualche attesa","a_vj8vwg":"Negativa, ho aspettato troppo a lungo","a_ikjxop":"Molto negativa, mi sono sentito poco seguito","a_o5mww4":"Non sono mai stato al pronto soccorso"},"q":"Come valuti la tua esperienza al pronto soccorso?","t":"0"},"q_28jc7":{"a":{"a_ixh6s5":"Ridurre i tempi di attesa","a_ta98yh":"Informare meglio i pazienti sui tempi di attesa","a_4n2ydh":"Spiegare più chiaramente le cure e gli esami previsti","a_nhp1w2f":"Garantire maggiore attenzione e disponibilità da parte del personale","a_ylvd0f":"Non cambierei nulla, il servizio funziona bene"},"q":"Qual è l'aspetto che dovrebbe essere migliorato maggiormente nei pronto soccorso?","t":"0"},"q_0d1i49":{"a":{"a_ixh6s5":"Non sapere quanto dovrò aspettare","a_ufnmo":"Vedere persone arrivate dopo di me essere visitate prima","a_ppk72n":"Non ricevere spiegazioni sufficienti dal personale","a_851fdk":"La sensazione che nessuno si occupi di me","a_5ee6u":"Nulla, capisco che le emergenze abbiano la precedenza"},"q":"Quando sei al pronto soccorso, cosa ti infastidisce di più?","t":"0"}}}