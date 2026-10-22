Kathrin Wehrli nuovo CEO di Valiant
Il Consiglio di amministrazione punta su esperienza e visione innovativa per il futuro della banca.
BERNA - Kathrin Wehrli assumerà la guida di Valiant il prossimo maggio. Il Consiglio di amministrazione ha nominato l'attuale responsabile del settore clienti aziendali e istituzionali come successore di Ewald Burgener, che si candiderà a sua volta per un posto nel Consiglio di amministrazione all'assemblea generale del 19 maggio 2027.
Wehrli, 46 anni, entrerà in carica il 20 maggio, il giorno dopo l'assemblea generale, come comunicato giovedì dalla banca. Membro della direzione di Valiant dal settembre 2025, da allora è alla guida del settore clienti aziendali e istituzionali.
Nella comunicazione, il presidente del Consiglio di amministrazione Markus Gygax ha motivato la scelta sottolineando l'orientamento al cliente di Wehrli, la sua esperienza nel settore bancario e la sua visione strategica. La futura CEO avrà il compito di proseguire lo sviluppo positivo di Valiant e imprimere nuovi impulsi.
Burgener è invece destinato a succedere a Gygax, che, come già annunciato, non si ricandiderà all'assemblea generale del 2028. Per rispettare un periodo di transizione ("cooling-off"), Burgener sarà eletto nel 2027 come semplice membro del Consiglio di amministrazione, incarico che ricoprirà per un anno. La soluzione è stata concordata con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), come comunicato già lo scorso febbraio.
Secondo quanto riferito dalla banca, Wehrli ha studiato scienze economiche all'Università di Losanna e ha iniziato la carriera nella consulenza aziendale. Ha poi lavorato per 15 anni presso diverse grandi banche, ricoprendo vari incarichi dirigenziali e facendo parte della direzione. Nel corso della sua carriera ha inoltre guidato progetti di trasformazione e digitalizzazione.
Valiant avvierà a breve la ricerca di un successore alla guida del settore attualmente diretto da Wehrli.