Kathrin Wehrli nuovo CEO di Valiant

Secondo quanto riferito dalla banca, Wehrli ha studiato scienze economiche all'Università di Losanna e ha iniziato la carriera nella consulenza aziendale. Ha poi lavorato per 15 anni presso diverse grandi banche, ricoprendo vari incarichi dirigenziali e facendo parte della direzione. Nel corso della sua carriera ha inoltre guidato progetti di trasformazione e digitalizzazione.