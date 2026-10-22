IA non basterà a risolvere problema carenza personale

In questi rami le attuali tecnologie di IA possono semplificare la documentazione, la pianificazione, le attività amministrative e la ricerca di informazioni. Difficilmente, però, potranno sostituire nel prossimo futuro il personale che assiste anziani e malati, insegna ai bambini o svolge lavori manuali. La carenza di manodopera rischia quindi di persistere e di aggravarsi.

Il quadro è diverso per alcune professioni caratterizzate da un elevato contenuto di attività intellettuali e amministrative, come la programmazione informatica, il marketing, la traduzione e la consulenza legale. In questi comparti il potenziale di trasformazione attraverso l'IA viene ritenuto elevato, mentre il fabbisogno di sostituzione dovuto ai pensionamenti risulta relativamente contenuto. Secondo Deloitte non si possono escludere tagli occupazionali, soprattutto nei ruoli più esposti all'automazione.