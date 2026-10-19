La carta d'identità si fa biometrica

Il documento è infatti raccomandato per chi viaggia e desidera avere un documento all'avanguardia. Mentre per le persone che desiderano esibire il documento d’identità solo al fine di comprovare la loro identità in Svizzera, la carta d’identità non biometrica è sufficiente.

Carta biometrica e e-ID

Carta d’identità biometrica e identità elettronica (e-ID), è bene ricordarlo, non sono equivalenti. La carta d’identità biometrica è un documento d’identità e di viaggio ufficiale rilasciato in formato fisico. L’e-ID, invece, è un mezzo d’identificazione elettronico che permetterà di comprovare la propria identità nel mondo digitale ma che non può essere utilizzato come documento di viaggio.

