Caprioli al pascolo... nel cimitero

Gli operatori del servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Winterthur (ZH) sono intervenuti in risposta alle proteste delle persone in lutto e dei visitatori, allontanando dal cimitero gli ungulati in accordo con l'Ufficio cantonale della caccia e della pesca. A tale scopo è stata smontata la recinzione nella parte nordoccidentale del camposanto. Gruppi di battitori hanno perlustrato l'area, spingendo i caprioli a rientrare nel bosco.