Confessa due stupri davanti ai giudici: chiesti 18 anni e l'internamento
In entrambi i casi aveva teso un agguato alle vittime in luoghi pubblici
In entrambi i casi aveva teso un agguato alle vittime in luoghi pubblici
ZURIGO - Un cittadino rumeno di 30 anni ha confessato lunedì, davanti all'Alta corte di Zurigo (Obergericht), di aver commesso due stupri. In entrambi i casi aveva teso un agguato alle vittime in luoghi pubblici. La Procura chiede una condanna a 18 anni di carcere e una misura di internamento.
«All'epoca pensavo che, se non fosse durato a lungo, non sarebbe stato così grave», ha dichiarato l'uomo, un operaio, durante l'interrogatorio. «Mi dispiace davvero. Quello che ho fatto è terribile». Il 30enne ha inoltre annunciato di voler seguire una terapia per evitare di commettere nuovi reati.
Due aggressioni a distanza di un anno - Il primo stupro risale all'agosto del 2022, a Wetzikon. Poco prima delle 2 del mattino, l'uomo aveva aggredito una 23enne che stava tornando a casa dalla Chilbi, la tradizionale festa popolare.
Il secondo episodio si è verificato nel 2023, a Wädenswil. Questa volta l'aggressore aveva teso un agguato in un bosco a una donna che all'epoca aveva 63 anni.
La Procura vuole una pena più severa - In primo grado, il Tribunale distrettuale di Hinwil (Bezirksgericht) aveva condannato il 30enne a 13 anni di reclusione. Una pena che il Ministero pubblico ritiene troppo lieve.
Davanti all'Obergericht, l'accusa ha quindi chiesto di aumentare la condanna a 18 anni di carcere e di disporre una misura di internamento. La sentenza potrebbe essere comunicata già lunedì.