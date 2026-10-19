Ubriaco al volante, causa un incidente e scappa
L'automobilista, risultato positivo all'alcoltest, è stato rintracciato e fermato poco dopo dalla polizia. Gli è stata ritirata la patente.
L'automobilista, risultato positivo all'alcoltest, è stato rintracciato e fermato poco dopo dalla polizia. Gli è stata ritirata la patente.
KESSWILL - Ha provocato un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza, poi si è allontanato senza fermarsi. Protagonista dell'accaduto un automobilista svizzero di 50 anni, intercettato poco dopo dalla Polizia cantonale di Turgovia. L'incidente è avvenuto domenica 18 ottobre, poco prima delle 19.30, a Kesswill.
Secondo quanto comunicato dalla polizia, l'uomo stava percorrendo la Uttwillerstrasse, quando all'uscita del paese, si è schiantato contro due box multiplex presenti in cantieri. Nonostante l'impatto però, l'uomo ha deciso di proseguire la marcia.
Una pattuglia è riuscita a rintracciarlo e fermarlo pochi minuti dopo, nelle vicinanze del luogo dell'incidente.
Sottoposto all'alcoltest, il 50enne ha fatto registrare un valore di 0,76 mg/l nell'aria espirata. Gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida, che è stata trasmessa all'Ufficio della circolazione stradale.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.