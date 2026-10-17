Antonelli scuote la Formula 1

AUSTIN - Signore e signori, ChatGPT ci vede lungo. E questa volta, almeno per ora, possiamo dire che potrebbe averci azzeccato. Nell’agosto scorso avevo chiesto alla nota piattaforma chi avrebbe potuto conquistare il Mondiale 2026. La risposta? Kimi Andrea Antonelli, il numero 12 della Mercedes. Oggi la suggestione è diventata una storia da seguire con il fiato sospeso. Ad Austin potrebbe infatti arrivare un risultato storico; altrimenti, tutto sarà rimandato alle gare successive. Ma calma e gesso: prima di parlare di titolo, lasciamo che sia la matematica a decidere.

