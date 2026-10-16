«Il nostro sport deve continuare a evolversi»

Premi annuali

L’incentivo sarebbe soprattutto economico: entro il 2028, l’ATP promette di portare a 50 milioni di dollari (41,5 milioni di franchi) il montepremi annuale, contro gli attuali 21,5 milioni. La somma sarà distribuita tra i giocatori che si saranno maggiormente distinti nei Masters 1000, a condizione che abbiano disputato gli otto tornei obbligatori di questa categoria.