Golia e Davide, doppio ruolo per le ticinesi

Reduci dal successo nell’esordio di Conference League, i bianconeri di Mattia Croci-Torti scenderanno in campo (domenica, ore 14) da favoriti assoluti contro il Pully, un rivale che non ha neanche lontanamente la loro cifra tecnica. I vodesi saranno spinti da entusiasmo e tifosi, è vero; dal “basso” della loro Seconda Lega Interregionale (con tutto il rispetto), non possono in ogni caso essere considerati un rivale ostico per quella che è, in questo momento, la miglior squadra svizzera.

Discorso opposto per il Taverne, che per arrampicarsi fino agli ottavi di finale dovrà riuscire a sgambettare lo Young Boys. Secondi nel Gruppo 3 di Prima Lega, i padroni di casa proveranno in ogni modo a infilzare una delle nobili del calcio nazionale. Per riuscirci, però, domenica (ore 16) al Comunale servirà un’impresa. Sabbatini e compagni dovranno prima di tutto sperare che la truppa di Gerardo Seoane non sia del tutto motivata e concentrata, poi firmare la classica prestazione perfetta. Possibilità di riuscita? Basse, ma non nulle: nel recente passato il Taverne ha già più volte dimostrato di poter “sorprendere”.